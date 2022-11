Amalia Granata contó una anécdota con Robbie Williams y habló de su sobrino kirchnerista

escuchar

Amalia Granata participó del ciclo +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio en LN+, donde arrojó definiciones políticas, habló del impacto de la grieta en el plano familiar y recordó su ingreso a los medios mediante el affaire con Robbie Williams. “¿Qué cosa mejor te puede pasar a los 23 años?”, planteó la diputada provincial de Santa Fe.

Granata contó que, en 2004, cuando el cantante visitó el país y actuó en un programa de Marcelo Tinelli, ya tenía intenciones de instalarse en los medios. Así, la invitación de Marcelo “Bala” Valencia, amigo de Rosario y por entonces productor del animador, le sirvió para alcanzar ese objetivo.

“Me gustaba mucho estar en los medios y la comunicación. Con este escándalo, vi la veta como para ingresar a los medios”, expresó. Y agregó: “Era una persona medianamente pensante y tenía fe en mis capacidades. Sabía que iba a poder mantenerme en los medios”.

Granata había asistido al show que brindó Robbien Williams en TV y luego se lo cruzó en un hotel.

Después de asistir al show de televisión, la rosarina se cruzó con el artista británica en el hotel en el que se hospedaba. Ocurrió mientras esperaba que su amigo productor resolviera unas tareas de prensa en el lugar. “ Se acercó el pibe a mi mesa, y nos pusimos a bailar y charlar. Y se dio así espontáneamente ”, rememoró.

Y amplió: “Estuvo buenísimo. Era una pendeja de 23 años, con Robbie Williams, que tenía 30 años, creo, y era un bombonazo. ¿Qué cosa mejor te puede pasar a los 23?”.

A propósito, Granata contó que tuvo un segundo encuentro con Robbie Williams en Beverly Hills, Estados Unidos, años más tarde. Recordó que mantenía contacto a través de e-mails y que surgió la oportunidad cuando viajó a Las Vegas para el casamiento de una amiga. Un periodista chileno la alentó entonces.

Acompañada por su amiga, viajó a hasta Beverly Hills, en una zona exclusiva, donde Williams, al igual que otras celebridades, tenía su residencia. “En la puerta había un señor americano grandote afrodescendiente”, recordó. Granata se presentó, pidió hablar con el artista y recibió como respuesta: “ Moment, please ”.

El guardia de seguridad hizo una llamada y después de unos momentos le indicó a Granata que podía pasar. “Fui con mi mejor amiga, que no tenía ni idea quién era, porque en Estados Unidos él no es conocido”, añadió.

Granata remarcó que no se quedó solo con la historia de Williams y pudo trascender. “Amalias hubo muchas y desaparecieron, pero yo estudié periodismo, y me recibí. Me fui a trabajar a Chile como periodista, no me quedé ahí. Supe cuidar el lugar por el que me hice conocida”.

“Gorilita”

La diputada sorprendió al contar en televisión que su único sobrino es kirchnerista y reveló incluso que, en forma cariñosa, la llama “gorilita”. Contó que él trabaja junto al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Y no tiene nada que ver conmigo”, aclaró.

“Últimamente tratamos de no hablar de política porque nos amamos. Yo soy su ‘tata’ como me dice él, pero estamos en las antípodas” expresó.

Granata contó que su sobrino la llamó enojado la noche en la que ocurrió el atentado contra Cristina Kirchner. En aquella oportunidad la legisladora provincial había calificado como una “pantomima” el ataque contra la dirigente y sostuvo que se trató de algo orquestado para “victimizarla”.

“Él me llamó preocupado, indignado, y dolido por lo que le había pasado a su líder. Pero le dijé ‘relajá, porque es lo que yo pienso’. Queda ahí. porque es es el amor que hay en la familia”, añadió. “ Él me dice ‘gorilita’ en forma cariñosa ”, sumó.

La rosarina puso al vínculo que tiene con su sobrino como ejemplo de que puede “convivir con otras personas”. “Tengo una de las personas que más quiero en mi vida en la vereda opuesta”, consignó.

Definiciones

Amalia Granata se definió durante el diálogo como una dirigente de “centroderecha moderada”. Sostuvo que levanta como principios “la no legalización del aborto, la no legalización de las drogas”, y “el no garantismo” en materia penal.

La mediática, que tiene un monobloque (Somos Vida) en la Legislatura de Santa Fe, señaló que se identifica a nivel nacional con la titular del partido Pro, Patricia Bullrich, aunque aclaró que no tiene una alianza con Juntos por el Cambio.

A su vez, señaló que admira a la primera ministra italiana Giorgia Meloni y se definió como “trumpista” y “bolsonarista”. “Más allá de que hay cosas que ellos dicen, con las que puedo disentir”, aclaró.

Si bien reparó en que ambos líderes, particularmente Bolsonaro, pueden ser “un poco homofóbicos”, sostuvo que esas caracterizaciones no la representan. “Me identifico con las políticas que han implementado en lo económico”, citó para terminar.

