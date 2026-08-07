El difícil momento familiar que obligó a Juanicar a abandonar Gran Hermano

Juan “Juanicar” Caruso abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada y su salida generó una fuerte repercusión entre sus compañeros y seguidores del reality. El participante decidió dejar la competencia luego de recibir una noticia relacionada con la salud de su mamá, Roxana, quien fue internada tras atravesar un episodio cardíaco.

La situación ocurrió durante la noche del jueves 6 de agosto, cuando la familia de Juanicar se comunicó con la producción del programa para informar sobre el estado de salud de Roxana. Según trascendió, la mujer sufrió un cuadro de estrés que derivó en una complicación cardíaca y debió ser internada.

Ante este escenario, desde Gran Hermano decidieron comunicarle la situación al participante en el confesionario. Allí, el dueño de la casa le explicó que sus familiares habían solicitado que abandonara el juego para poder acompañar a su mamá y ocuparse de la situación familiar.

El participante fue informado de la situación familiar en el confesionario (Captura: Telefe)

“Juan, tengo que comunicarte algo que no es para alarmarse, tranquilo, confiá en mí”, comenzó el mensaje que recibió el participante. Luego le explicó que Roxana estaba atravesando “un pequeño problema de salud” y que su familia había pedido que fuera informado para que pudiera retirarse de la competencia.

La decisión, de todos modos, quedó en manos de Juanicar. “Está todo bien y es tu decisión porque ellos quieren que vos estés atento a estos requerimientos familiares”, le aclararon desde el programa. Con la voz quebrada por la emoción, el jugador no dudó en responder. “Sí, obvio. Voy con mi mamá”, expresó antes de abandonar el confesionario y ponerle fin a su participación en el reality.

Juanicar decidió abandonar la competencia para acompañar a su mamá (Captura: Telefe)

La noticia rápidamente se trasladó al resto de la casa. Al salir del confesionario, Luana Fernández fue una de las primeras en enterarse de lo ocurrido y se acercó a acompañarlo. Emma Vich, Alejandra Majluf, Selva Pérez y Yisela “Yipio” Pintos también se sumaron al abrazo y contención hacia el joven.

De esta manera, su salida se produjo de manera inesperada y por un motivo familiar, en una de las jornadas más movilizantes desde el comienzo de Gran Hermano Generación Dorada.