Cinzia de Gran Hermano fue hospitalizada tras una fuerte caída en la casa

Una nueva situación ocurrida dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) generó preocupación entre la audiencia. Cinzia Francischiello sufrió un accidente dentro de la casa y debió ser trasladada de urgencia al hospital para recibir atención médica.

El hecho ocurrió este jueves 30 de julio. Desde la cuenta de X de El ejército de LAM publicaron un breve video en el que se pudo ver a la participante venezolana recostada sobre la camilla en un pasillo de una sala de urgencias. Como la imagen fue grabada a través de una puerta, no se pudo advertir por quién estaba acompañada ni los protocolos que dispusieron para mantener el aislamiento. “Cinzia fuera de Gran Hermano y en el hospital”, expresaron en la publicación. A partir de esto, Pepe Ochoa amplió la información y dijo que, de acuerdo con el canal, “se cayó de la cama y se golpeó fuerte”.

Cinzia de Gran Hermano Generación Dorada debió ser hospitalizada tras sufrir una caida (Foto: X @elejercitodelam)

Rápidamente, los usuarios de las redes sociales advirtieron cuál fue la situación que llevó a la joven a abandonar temporariamente la competencia. La escena tuvo lugar en la habitación de las mujeres. Cinzia estaba bailando con Solange Abraham cuando empezó a caminar para atrás y perdió el control. Aunque intentó aferrarse a las camas, terminó sentada en el piso. No tardó en soltar un fuerte grito de dolor, dando a entender que el golpe pudo haber sido a la altura del sacro.

El accidente de Cinzia en Gran Hermano

Su compañera no dudó en acercarse a socorrerla, pero los lamentos no cesaban. La transmisión se cortó ahí y luego se supo que fue trasladada al hospital. Hasta el momento, desde el canal no dieron información referida al parte médico ni cuándo recibirá el alta médica. Cabe recordar que la joven fue eliminada en abril frente a Yisela “Yipio” Paola, pero unas semanas después tuvo la posibilidad de reingresar a la competencia.