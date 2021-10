El difícil presente de Claudio Basso, el primer grandor de Operación Triunfo

En 2003 Claudio Basso se convirtió en el primer ganador de Operación triunfo. El cantante se consagró en el reality de canto y fue una de las estrellas mediáticas de la televisión por esos años. Sin embargo, su presente dista mucho de lo que fue su vida hace casi dos décadas. Alejado de las cámaras, dio una entrevista y contó cómo es su presente y también cuánto lo afectó la pandemia.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Basso hizo referencia al difícil momento económico que atraviesa producto del parate que sufrieron los artistas en medio de la pandemia, básicamente por la falta de habilitación de los espectáculos presenciales. “Cuando se cerró todo fue bastante complicado porque se cerraron los teatros y se cancelaron los shows y todo”, indicó.

El ganador de Operación Triunfo habló del mal momento que atravesó durante la pandemia

“Económicamente se complicó todo, uno empezó a tratar de ver qué podía hacer, cómo podía paliar un poco lo que estaba pasando. En realidad, no se sabía ni qué era lo que iba a pasar, había mucho miedo colectivo de verdad. Uno trata de reinventarse de distintas maneras, siempre apoyado gracias a Dios por la familia. Pudimos pasar este trago tan amargo y ahora estoy retomando nuevamente con los shows”, explicó el artista.

Asimismo, se sinceró y señaló que “lo más complicado” que vivió en este tiempo fue “en su casa”, ya que si bien en cuarentena pudo componer algunos temas musicales, se dedicó a hacer obras de albañilería: “Estaba en la ferretería todo el tiempo buscando tortillos. Revoqué, levanté paredes, pegué cerámicos, hice la cocina nueva. Hice de todo. Estaba desesperado para salir de mi casa”.

Claudio Basso habló de su presente en Mitre Live Instagram

Ante la falta de giras que le permitieran trabajar, Basso -que tiene cinco hijos- acudió a sus ahorros: “Nos ayudábamos entre nosotros. La familia de mi mujer son 4 hermanos, hay muchas manos como para poder ayudar en todo lo que hacía falta, desde arreglar algo hasta solucionar un problema económico”.

Sin embargo, hizo hincapié en que el dinero guardado le alcanzó para sobrevivir un tiempo. “Tuvimos que ir tirando, pero realmente te dás cuenta que había cosas que eran innecesarias para vivir. Estábamos desesperados en el día a día, hasta que nos dimos cuenta que no era tan así”, reflexionó.

Claudio Basso ganó el concurso de canto en 2003 (Foto: Instagram/@claudiobassooficial)

Durante los meses de aislamiento el artista dio positivo en coronavirus y remarcó que transitó la enfermedad sin complicaciones: “Agradezco a Dios porque no nos pasó algo de lo que se veía en televisión, pasé por Covid-19, pero no fue tanto como se decía. Sí tuvimos precaución”.

Asimismo, relató que el momento más duro de la pandemia lo vivió hace cuatro meses por la muerte de su abuela a causa de esa enfermedad: “Fue lo más duro que vivimos hasta ahora. No pude llegar a verla, no me pude despedir. Fue difícil porque los recuerdos de cantar era cantar al lado de ella”.

Claudio Basso es padre de cinco hijos (Foto: Instagram/@claudiobassooficial)

Si bien siempre se mantuvo vinculado con la música y los shows y hasta fue nominado a un Premio Gardel, su vida cambió cuando tuvo un accidente automovilístico en 2016. Como consecuencia de eso sufrió traumatismo de cráneo y fue sometido a varias operaciones en la cara. En un momento los médicos creyeron que podía perder la visión pero afortunadamente ese diagnóstico no se cumplió. “Fue difícil pisar un escenario devuelta”, indicó en la entrevista sobre ese episodio puntual.

Otro motivo por el que Basso fue noticia años atrás fue porque lo detuvieron por manejar bajo los efectos del alcohol, adicción de la que logró recuperarse. En la actualidad, dejó su Cipolletti natal y se mudó a Escobar, en Buenos Aires.