El divertido pase de factura de Paula Chaves a Mario Pergolini a 23 años de Súper M

Paula Chaves visitó a Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece) y aprovechó para sacar a la luz una deuda que tiene con ella desde hace 23 años. Rememoraron la época de Súper M, programa que él produjo y que ella ganó, y la modelo no dudó en reclamarle un premio que la producción le prometió y no cumplió.

Durante la emisión del 1 de julio del programa de eltrece, compartieron un video para recordar el día que Chaves se impuso a Laura Giovanetti y se consagró como ganadora de Súper M 20/03. La modelo se emocionó al ver las imágenes y destacó el acompañamiento que siempre recibió de su familia e hizo énfasis en los vínculos que entabló en el programa con sus compañeras.

Paula Chaves visitó a Mario Pergolini en Otro día perdido (Foto: eltrece)

“Tengo un montón de amigas que me quedaron de esa época. Estuvimos conviviendo en una casa y después nos fuimos a Cariló. Tengo los mejores recuerdos”, aseguró. Luego empezó a trabajar como modelo en la agencia de Ricardo Piñeiro, uno de los premios, y recibió un auto. Pero, más allá de esto, aprovechó la exposición para reclamar una deuda pendiente: “Tenía un viaje a París que nunca me dieron... La caja vengadora soy yo”.

“A eso vino...”, lanzó Evelyn Botto. Pergolini no salía de su asombro. “¡Yo te di el auto! ¿[Diego] Guebel no te dio el viaje a París? ¡No lo puedo creer! ¿Nunca la cobraste? Te vamos a dar el pasaje a París para que te vayas”, le aseguró a modo de remendar el error de la producción a la que pertenecía. Pero ella lo interrumpió para remarcarle que iba a hacer un cobro con intereses.

Paula Chaves en Súper M

“Eran dos [viajes] pero después de 23 años, mínimo cuatro”, comentó Chaves y hasta le extendió la invitación a su padre, que estaba en la tribuna. El conductor le ofreció un solo pasaje y ella le retrucó: “¿Qué hago en París sola?“.

“¡Vamos a juicio!”, lanzó Pergolini. “¡Yo estoy para hacer un juicio!”, respondió Chaves rápidamente. “Y yo para ganártelo”, arremetió él. Si bien fue en tono de broma, la modelo admitió que siempre soñó con sentarse en televisión y decir: “Porque mis abogados...”. Más allá de eso, el conductor le dijo que iban a ver cómo solucionaban lo del viaje, pero, por lo bajo, le pidió a cambio que, de hacerlo, generara contenido para su canal de streaming.