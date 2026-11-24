Dani Alves y Joana Sanz pusieron fin a su matrimonio después de nueve años de casados y una hija en común. La separación se conoció en los últimos días y generó repercusión por los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos diferentes. Según trascendió, el acercamiento del exfutbolista brasileño a la religión evangélica y sus constantes viajes habrían provocado un distanciamiento que terminó por afectar la convivencia familiar.

La noticia fue difundida por el periodista español Javi Hoyos mediante sus redes sociales, donde aseguró que ambos ya habían iniciado los trámites de divorcio. Poco después, la propia modelo confirmó que llevaban un tiempo separados y explicó que las diferencias en torno a la nueva vida religiosa de Alves habían sido determinantes para tomar la decisión.

Dani Alves y Joana Sanz se divorcian tras nueve años de matrimonio: diferencias religiosas, reclamos económicos y una hija en común

La religión, uno de los principales motivos de la separación

En los últimos meses, Dani Alves comenzó a participar de encuentros religiosos en distintos países, donde comparte su experiencia personal y habla sobre la importancia de la fe en su vida. Esta nueva etapa, que inició después de atravesar un complejo proceso judicial, habría generado diferencias con Joana Sanz.

La modelo se refirió a la situación a través de sus redes sociales, luego de que sus seguidores le preguntaran por su relación con el brasileño. “Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso. Aprovecho para aclarar que llevamos separados algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo”, expresó.

Dani Alves y Joana Sanz se separaron después de nueve años de matrimonio (Foto: Instagram @danialves)

Según explicó Javi Hoyos, Sanz respeta las creencias de su expareja, pero considera que la dedicación que actualmente le da a la religión terminó alejándolo de ella y de su hija. Además, el periodista señaló que la modelo se sentía sola ante las frecuentes ausencias del exjugador.

El fuerte cruce entre Dani Alves y Joana Sanz por las deudas

La separación sumó un nuevo capítulo cuando Alves participó de una convención religiosa en Guatemala y recordó los momentos difíciles que atravesó durante su proceso judicial. “Hubo amigos que se fueron, personas en las que confié que me dieron la espalda cuando más lo necesitaba, cuando otros me abandonaron o dudaron de mí. Cuando me sentí solo, descubrí que nunca estuve solo”, manifestó el brasileño.

Sus declaraciones provocaron una contundente reacción de Joana Sanz, quien utilizó las redes sociales para cuestionar su relato y recordar el apoyo que le brindó durante aquella etapa. “Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas. Todo esto después de que me hicieras mier** y encima me dijeras que me buscara la vida sola”, escribió la modelo.

Qué se sabe sobre la situación económica y el divorcio

La relación ya había atravesado una importante crisis en 2023, cuando Dani Alves ingresó en prisión por una acusación de agresión sexual. En 2024 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia y lo absolvió. Posteriormente, la Fiscalía recurrió esa absolución.

Las diferencias religiosas habrían sido uno de los principales motivos de la ruptura (Foto: Instagram @danialves)

Durante aquel período también surgieron versiones sobre las dificultades económicas del exfutbolista. Sin embargo, Sanz había aclarado que ambos se casaron bajo el régimen de separación de bienes y que no compartían patrimonio.

Ahora, sus declaraciones sobre el pago de cuentas y deudas volvieron a poner el tema económico en el centro de la polémica. De todos modos, hasta el momento no trascendió que la modelo haya presentado una reclamación judicial por esos gastos.

Qué pasará con Julieta, la hija que tienen en común

Otro de los aspectos que genera interés es el futuro de Julieta, la hija de la pareja, que nació en octubre de 2025. La separación plantea interrogantes sobre cómo organizarán el cuidado de la pequeña, aunque todavía no se conocen acuerdos oficiales relacionados con su custodia.