Tras salir de la cárcel, Dani Alves protagonizó un evento religioso en Madrid: “Estuve en prisión cuarenta años”

El exfutbolista brasileño Daniel Alves fue una de las atracciones de un evento religioso denominado The Change Madrid 2026, que se llevó a cabo el pasado sábado 2 de mayo en el estadio Metropolitano de Madrid, casa del Colchonero. Del encuentro participaron más de 35.000 personas, según medios españoles. Durante el evento, el exjugador, que tuvo una condena por violación, fue protagonista como predicador cristiano.

Dani Alves compartió su testimonio tras haber pasado 14 meses en prisión en una causa por agresión sexual que posteriormente terminó con su absolución. En el que es uno de los eventos religiosos más importantes de Europa el ex Barcelona centró su mensaje en la fe y en cómo atravesó ese período. “Estuve 14 meses en la cárcel, ahí Cristo me hizo libre”, expresó, en una de las frases más destacadas. Además, agregó: “No sé qué cárceles están enfrentando ustedes, pero Cristo romperá esas cárceles y muros”.

🙏 Miles de cristianos evangélicos se reúnen en el Metropolitano de Madrid: "España, tu tiempo ha llegado"



🗣️ Dani Alves fue uno de los invitados destacados de 'The Change', que reunió a más de 35.000 personas: "En la cárcel Cristo me hizo libre” pic.twitter.com/s9ZZgjqPJy — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) May 3, 2026

Otra de las frases que dejó en relación a su pasado presente fue: “Ya sabes que estuve en prisión. Cuarenta años, para ser exactos. Pero en prisión, Cristo me liberó”, declaró. Durante su intervención, Alves también reflexionó sobre el impacto espiritual en su vida: “Cuando tienes a Cristo eres criatura nueva y las cosas viejas pasan”. Y profundizó: “Yo lo he perdido todo, pero al perderlo todo encontré a Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores”.

Otro de los mensajes que lanzó el exdeportista de 42 años fue una muestra de su amor y su veneración por Cristo: “Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas; cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando. Pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles, derribará estos muros, Cristo romperá esas cadenas”.

El mensaje tuvo un tono más enfático hacia el final. “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí”, afirmó, y cerró con una advertencia dirigida al público: “La vida es corta y hay que vivirla. Sí, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo”. Más allá de este presente ligado a la religión, el brasileño continúa vinculado al fútbol. A principios de este año, se confirmó que se convirtió en uno de los propietarios del Sporting São João de Ver, club que milita en las categorías inferiores de Portugal.

Dani Alves, en su paso por Barcelona, donde compartró equipó con Lionel Messi

Su mensaje fue escuchado por más de 35.000 personas que ovacionaron a Dani Alves en el evento presentado por sus organizadores como “uno de los mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa. Oraciones respondidas en una noche que transforma almas. España, tu tiempo ha llegado. Los cielos están abiertos”.

La vida de Dani Alves tuvo un vuelco en su vida durante sus últimos años. En enero de 2023 se retiró del fútbol en Pumas de la UNAM, de México en lo que, además, parecía ser su particular despedida del mundo del fútbol a nivel profesional. Desde entonces la vida privada del exfutbolista tuvo un foco mediático alejada del deporte.

Dani Alves, dueño del club Sporting Clube de São João de Ver

En 2024 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por un presunto delito de agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de la ciudad catalana de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. Además, fue obligado a pagar una indemnización de 150.000 euros a la víctima, así como la prohibición de acercarse a su domicilio o lugar de trabajo a menos de 1.000 metros y comunicarse con ella durante 9 años y 6 meses.

Sin embargo, en marzo de 2025 -tras pasar 14 meses en prisión preventiva- el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió revocar la sentencia, lo que dejó en libertad a Dani Alves. Desde ese momento, el exfutbolista del Barcelona, Juventus o Sevilla, entre otros equipos, se ha visto envuelto en un proceso de conversión evangélica.