El dolor de Benjamín Vicuña y Osvaldo Santoro por las ausencias familiares en esta Navidad: “Inevitable no mirar al cielo”

Las fiestas de fin de año suelen ser un motivo de reencuentro y comunión con la familia y los amigos. Es por eso que, cuando falta un ser querido, en estas fechas las ausencias se hacen más notables y dolorosas, sobre todo cuando su muerte es reciente. En vísperas de esta Navidad, el actor Benjamín Vicuña y su colega Osvaldo Soriano realizaron dos conmovedores posteos para recordar a su padre y a su esposa, respectivamente, que fallecieron hace algunos meses.

El actor chileno publicó una conmovedora carta que le escribió a Juan Pablo Vicuña, quien falleció el 6 de septiembre en una clínica de Chile. El mismo hizo reaccionar a sus seguidores, entre ellos a su expareja y madre de su hijos mayores Pampita Ardohain, quien le dio un like al emotivo posteo del hombre con quien tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

“Las manos cuentan, las manos hablan, se leen. Pueden tocar. Tres meses y aún puedo sentir tus manos, siempre impecables, perfumadas (no sé por qué), prolijas. Esas manos fuertes que conocí del padre que me defendió y también del que me dijo: ‘No estudies teatro’, razón suficiente para que ese pequeño Benjamín rebelde pusiera todas sus apuestas ahí, entre otras cosas, para llevarte la contra y cumplir mi sueño”, comenzaba la carta que Vicuña le dedicó a Juan Pablo.

La foto que eligió Benjamín Vicuña para ilustrar la carta que le dedicó a su papá en Navidad Instagram: @benjaminvicuna.ok

Y continuaba: “Hoy seguramente, así como el pasado 29 de noviembre, extrañaré tú llamado siempre puntual, siendo el primero deseando amor y compartiendo cariño. Hoy se brinda especialmente por el nacimiento de Jesús, pero también por los deseos y por la familia, el origen de todos los afectos. Hoy se brinda y se abraza a los que están acá, se divierte y se ilusiona a los niños y se comparten regalos”.

En este sentido, el actor hizo hincapié en lo mucho que extraña a su padre en esta fecha: “Hoy también es inevitable no mirar el cielo y pensar en los que ya no están en la mesa. Hoy brindo por ti, viejito, y aunque no nos crean, mis manos tocan tus manos y mi alma está en paz”.

El mensaje de Instagram con el que Benjamín Vicuña despidió a su padre

En este sentido, el actor y vicepresidente de RTA, Osvaldo “Cacho” Santoro también fue protagonista de un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. Este año perdió a su esposa María Inés, tras cinco décadas de amor.

Este 24 de diciembre, Santoro pasó su primera Nochebuena sin ella, pero decidió traerla a su presente en una sentida carta que la recordó en sus días más felices. “El bramido del mar llegó a mis oídos violentando las hendijas de la ventana. Estoy en la misma pieza de la casa de verano que compramos con ella. Y ella está en las olas, bailando en el mar de fondo”, escribió el actor junto a una foto en la orilla del mar junto a su mujer y uno de sus nietos.

La foto que eligió Osvaldo Santoro para recordar a su esposa fallecida en esta última Nochebuena Instagram: @osvaldo.santoro.14

Y agregó: “La sudestada y el frío del invierno en el verano, me despertó. Aletargado todavía por el sueño, comienzo el tránsito doloroso hacia la Navidad, con la convicción de saber que las tormentas amainan, la oscuridad se hace luz y la vida continúa con el arrullo del mar en el corazón. Será la primera Nochebuena sin Mary”.

Al ver su posteo, sus seguidores quisieron darle aliento y se pudieron leer comentarios como: “¡Fuerza Cacho! Todos los que te queremos a vos y a Mary”, “Hermoso Cacho querido, pero ella va estar al lado tuyo”.

La lucha de Osvaldo Santoro contra el cáncer

En octubre de 2021, Santoro fue diagnosticado de un tumor en la cuerda vocal derecha por el que pasó por dos operaciones y un extenso tratamiento médico. “Se me vino el mundo abajo, fue como si al carpintero le robaran el martillo o el serrucho. La herramienta de trabajo”, confió el actor.

“Lo sacamos a tiempo, si llegaba a avanzar había que extirpar la cuerda y se venía un proceso complejo”, comentó en su momento Santoro. Y amplió: “Después de la primera operación el tumor volvió a verse, y en la segunda se eliminó. La cuerda quedó un poco finita y fui a recuperación: 35 sesiones de radioterapia en el Fleming y una fono rehabilitación una vez por semana”.

Cabe recordar que además de ser un actor de larga trayectoria, Santoro es escritor y desde abril de 2021 se desempeña como vicepresidente de RTA (Radio y Televisión Argentina); años atrás, pasó por la política como concejal del partido de Tres de Febrero y fue secretario de SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes).

