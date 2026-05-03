La desgarradora carta que la nieta de Luis Brandoni escribió a dos semanas de la muerte del actor: “Intenté hablarte”

Macarena Brandoni escribió mediante Instagram una carta de despedida para su abuelo, Luis Brandoni, que murió el 20 de abril a los 86 años. Junto a diferentes imágenes de recuerdo, la socióloga explicó cómo se siente tras el fallecimiento y deslizó que percibió hechos cotidianos como señales del actor.

Después de dos semanas, se animó a materializar en un texto aquello que la conmueve y el vacío que dejó Luis en su rol de abuelo, ese del que conocieron las personas ajenas al mundo del espectáculo y que solo reservaba para la intimidad de su familia.

La carta de Macarena a dos semanas de la muerte de Luis Brandoni (Fuente: Instagram/@macabrandoni)

Macarena, de 25 años y autora de Inmaterial, subió un carrusel de fotos y un escrito que inició: “Recién me atrevo a escribirte, o a escribir a secas. Intenté hablarte, pero qué ilusa: sé que es mi imaginación respondiéndome a mí misma”, reconoció con congoja.

“Aunque sé que trataste de responderme, y de formas muy creativas, debo admitir, sobre todo a través de sueños y voces que no puedo explicar de dónde vienen. Cuando junté los ramos de flores para regalártelos, se formó un corazón”, describió la escritora como hechos que asimiló como manifestaciones de su abuelo.

El recuerdo de Macarena con su abuelo, Luis Brandoni (Fuente: Instagram/@macabrandoni)

Además, Macarena reconoció que poco a poco empezó a asimilar la ausencia de Luis de forma física, aunque rescató en qué situaciones puede aún hallarlo vivo: “Todavía no entiendo bien cómo funciona esto de no ser inmortal, pero estoy segura de que ya lo entenderé. Si algo puedo hacer es quedarme con lo lindo, con momentos inmortales, con tu cara en todas partes, con tu voz única y rebelde, con tu carácter, que tanto heredé y hace poco empecé a aceptar con felicidad, con tu energía y pasión, de las que quiero nutrirme para seguir mi camino”.

Hacia el final del texto, se mostró esperanzada: “Pero yo sé que, tarde o temprano, nos vamos a volver a encontrar en la casa Las Chingolas, y vamos a ocupar todos los cuartos al mismo tiempo y a comer fruta en el jardín”.

En el carrusel, Macarena añadió una foto del día que presentó su libro de poemas Inmorales, junto a Luis Brandoni (Fuente: Instagram/@macabrandoni)

En el pequeño álbum pude verse el ramo de flores que Macarena le había preparado y que según ella, sin intención quedó con forma de corazón. Luego sumó una de ella cuando era pequeña junto al actor. Más adelante incorporó dos imágenes en la presentación del libro de poemas que hizo la joven en 2024 y en la que Luis leyó ante el público.

La reacción de los usuarios al mensaje de Macarena Brandoni (Fuente: Instagram/@macabrandoni)

Rápidamente ese posteo recibió diferentes mensajes de apoyo en la sección de comentarios. Algunos de ellos fueron: “Tu abuelo es un grande, por siempre”; “Tu abuelo fue único. Las risas que nos sacó en momentos duros… Vale muchísimo. Abrazo”; “Qué lindo que lo quieras así y tanto. Amor incondicional” y “¡Abrazo inmenso! ¡Y mucho amor para vos y para su alma, plena, hermosa, eterna!”.

Cabe recordar que el día en que Luis Brandoni murió, Macarena publicó en las historias de Instagram imágenes de ella con el actor y se despidió con escuetos escritos. “Nonito, vas a estar siempre en mi corazón, gracias por haber sido mi referente e inspiración”, dijo.

La foto que compartió Macarena el día que Luis Brandoni falleció

Asimismo agregó un video en el que su abuelo dejó un mensaje que hoy resuena como parte de su legado. En ese fragmento, registrado durante una entrevista, Brandoni respondía qué consejo le daría a quienes recién empiezan en la actuación: “Que vean cine, que lean teatro argentino, que se fijen en lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una gran tradición teatral, cinematográfica, de televisión. Esta es la tercera capital teatral del mundo; me refiero a Buenos Aires. Y tener esa suerte de vivir acá y poder trabajar acá o vivir en Lanús, en La Pampa, en Chaco y poder trabajar en Buenos Aires también es una gran suerte”.