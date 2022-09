Murió el padre de Benjamín Vicuña: las emotivas despedidas del actor chileno y de la China Suárez

Este martes 6 de septiembre, en Chile, falleció Juan Pablo Vicuña Parot, padre de Benjamín Vicuña. A través de sus redes sociales, el actor le dedicó unas conmovedoras palabras de despedida a su progenitor y compartió una dulce foto de él. Conmovida por la partida del abuelo de sus hijos, la China Suárez también quiso recordarlo con un tierno mensaje y unos videos de los momentos compartidos en familia.

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo . Elvis has left the building”, escribió Vicuña, dolido por la muerte de su papá.

Más tarde, en sus historias, el actor subió una imagen de su padre junto a la leyenda “Rockstar”. La foto en cuestión deja muy en claro el parecido físico que el protagonista de El primero de nosotros heredó de su progenitor.

En sus historias, Vicuña compartió otra imagen de su padre instagram.com/benjaminvicuna.ok

Días atrás, Yanina Latorre fue la encargada de contar en LAM que el padre del actor atravesaba un difícil momento de salud. “Ya estaba enfermo. Estaba con respirador, pero ahora empeoró. Está entubado, con una hemorragia intestinal muy fuerte y lo están tratando de controlar”, explicó la panelista. También contó que padre e hijo tuvieron un mal vínculo y una relación muy difícil durante muchos años. “Hace 20 años él está casado con otra mujer y hace un tiempo ellos empezaron a recomponer la relación. Cada tanto él le dedica palabras emotivas”, expresó para dar mayores precisiones sobre el vínculo.

Desde hace unos días, Vicuña venía compartiendo fotos de su papá en redes sociales, conmovido por la situación que atravesaba y con la intención de mandarle buena energía. Todas en blanco y negro, las primeras imágenes que el actor subió tienen como protagonista a sus dos padres cuando recién comenzaban su relación y hasta una del día de su casamiento. La última es un retrato familiar que capturó un día de playa en donde los dos adultos posan con grandes lentes de sol, mientras tanto Benjamín como sus hermanas -María José y Carolina- miran a la cámara con el ceño fruncido, gesto propio de tener el sol en la cara. Junto a la misma, el actor simplemente escribió la palabra familia.

Benjamín Vicuña junto a sus dos hermanas y a sus padres instagram @benjaminvicuna.ok

Para estar cerca de su papá y de sus hermanas, en los últimos días Vicuña realizó un viaje inesperado a Chile. Tras el estreno de su nueva obra, El Método Grönholm, tuvo que armar las valijas y viajar de urgencia a su país natal. “Es un tema delicado así que no voy a ahondar mucho en eso, pero sí quiero agradecer las palabras de apoyo y cariño a toda la gente”, expresó días atrás cuando los medios lo encontraron en Ezeiza. “Sí, estoy pasando hace un tiempo un momento súper delicado y eso quizá repercute en una dinámica donde no es todo ja, ja, ja, pero más allá de eso hay contención, cariño y compañerismo”, explicó cuando le consultaron sobre los supuestos conflictos con sus compañeros de teatro.

La despedida de la China Suárez

Para despedir a quien fuese su suegro, la China Suárez eligió compartir en su cuenta de Instagram algunos videos del abuelo de Magnolia y Amancio, sus dos hijos menores. La actriz subió postales de momentos compartidos con Juan Pablo Vicuña, entre ellos una tarde de pileta con Benjamín y la niña que tienen en común y fotos de ellos juntos.