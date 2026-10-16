El dolor de Matías Bertolotti tras la muerte de Fernando Confessore: “Estamos consternados; hasta ayer nos estábamos riendo y teníamos mucho trabajo”

La inesperada muerte de Fernando Confessore a los 58 años dejó un vacío inmenso tanto en la audiencia como en sus colegas de Todo Noticias (TN), la señal donde brilló e informó sobre el estado del tiempo durante 30 años. En medio de la conmoción por la triste noticia, uno de los testimonios más desgarradores y profundos provino de su compañero y amigo, el meteorólogo Matías Bertolotti, quien se quebró al aire al recordarlo.

Visiblemente afectado y con la dificultad propia de quien intenta procesar un golpe tan cercano, Bertolotti definió a Confessore de manera contundente: “Para todos nosotros es un mentor. Él inició esta carrera de meteorología en la televisión de una manera tan masiva, desde la forma en la que lo daba y cómo nos educaba”.

Matías Bertolotti despidió a Fernando Confessore

El vínculo entre ambos trascendía largamente las paredes del canal. Bertolotti recordó que su admiración y cercanía con Confessore databan de sus épocas de estudiante universitario: “Yo recuerdo intercambiar mails cuando estaba en la facultad, arrancando la carrera, justamente con él, y te contestaba al toque”. Asimismo, señaló que la conmoción se extiende a todo el ámbito profesional: “La comunidad meteorológica, a la cual también abrazo como a su familia, está consternada. Recién me escribía Marina Fernández también, que está en shock”.

Murió Fernando Confessore Captura

En su relato, el especialista del clima dejó en evidencia que detrás de la figura técnica y rigurosa que la pantalla mostraba cada mediodía y tarde había una persona de una calidad humana excepcional. Al repasar el día a día compartido, reveló el apoyo incondicional que recibió de parte de Confessore en el plano personal durante los últimos meses: “Hasta ayer nos estábamos riendo y teníamos mucho trabajo. Él la verdad que me bancó mucho en estos últimos cuatro meses, entrando un toque antes, por el problema que lamentablemente yo tuve con mi madre. Entonces, es una relación impresionante, pero de familia más que de amistad. Esa persona que ustedes veían del otro lado también lo era en el día a día”.

Así anunció TN el fallecimiento de Fernando Confessore

Para cerrar su homenaje, Bertolotti enfatizó el legado que deja el histórico meteorólogo para las nuevas generaciones que abrazaron la misma profesión: “Es nuestra persona, el que vimos por primera vez acá en la pantalla de TN, a quien seguimos y con quien después compartimos de manera contenta, porque tengo el privilegio de haber estado justamente con él”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.