Pasión de Gavilanes 2: se conocieron las primeras imágenes de la nueva temporada

Pasión de Gavilanes se convirtió en una de las telenovelas con mayor éxito de los últimos 20 años. En su entrega inicial en 2003, la serie contó con 188 capítulos que culminaron un 14 de septiembre de 2004. En el último tiempo, la producción lideró el ranking de Netflix como uno de los contenidos más vistos y, este 14 de febrero, los fanáticos podrás disfrutar de su segunda temporada.

La espera llegó a su fin. En octubre pasado, tras el éxito que marcó en la plataforma de streaming, Telemundo confirmó que estaba trabajando en una nueva temporada y sorprendió a los fanáticos. A partir de este lunes, las millones de personas que vieron una y otra vez la histórica serie podrán disfrutar de una novedosa y apasionantes historia.

Para la alegría de los fanáticos, Pasión de Gavilanes 2 contará con el mismo elenco que cautivó al público en el 2003. Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss, Mario Cimarro, Paola Rey, Danna García y Michel Brown volverán a encarnar a los protagonistas; estarán acompañados por Kristina Lilley y a Zharick León.

De qué tratará la segunda temporada

Según trascendió en las últimas semanas, bajo el guion original de Julio Jimenéz, los protagonistas se verán envueltos en un crimen que acontecerá 25 años después del final de la primera entrega. En este, estarán involucrados León, Erick, Norma Elizondo y los mellizos de Juan Reyes.

En la confirmación de esta nueva entrega, Telemundo anticipó: “Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”.

Los actores que protagonizaron la serie en el 2003, volverán a vestir a sus personaes Telemundo

Dos décadas después del final de la serie, en 2004, Jiménez retomará la trama. Durante estos años, todas las parejas tuvieron hijos, salvo Jimena y Oscar. Según explicaron desde Telemundo, esta pareja tendrá un gran protagonismo en esta edición y, por una infidelidad latente, atravesarán un duro conflicto amoroso.

A su vez, el romance entre Franco Reyes y Sara también tendrá un papel fundamental en la nueva historia. Los involucrados intentarán retomar el amor luego permanecer alejados en estos 20 años, luego del nacimiento de sus dos hijos: Gabriel y Andrés. A pesar de que Sara cree que él se marchó con otra mujer, Franco permaneció un largo período en prisión y, tras su liberación, hará lo posible para recuperar a su amada y a su familia.

El segundo de los conflictos que dará que hablar en Pasión de Gavilanes 2 será el de Juan David (hijo mayor de Norma y Juan) y la cantante Rosario Monter. Esta candente relación será protagonista en gran parte de la temporada. En un triángulo amoroso impactante, la artista hará lo posible para conquistar al galán que se debate su amor entre Rosario y su hija Muriel.

Un crimen atormentará a los protagonista en esta segunda temporada Telemundo

Cuándo se estrena y cómo ver Pasión de Gavilanes 2

Los productores de la serie encontraron como la fecha ideal de su estreno este lunes 14 de febrero, el día de los enamorados. Hasta el momento solo se podrá ver en Estados Unidos a través de Telemundo y, a partir del próximo miércoles se presentará en España por la pantalla de Antena 3.

Ver Pasión de Gavilanes 2 en Argentina será complicado por el momento, ya que la productora no cerró contrato con ningún canal para su difusión. Por otra parte, aunque todavía no está confirmado el día, se espera que esté disponible en Netflix próximamente. No obstante, según explicaron desde Telemundo, se prevé que esta segunda temporada llegue a la señal internacional de la empresa a finales de marzo o principios de abril de este año.