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En fotos: de las vacaciones de Rita Ora al festival que premió a Maggie Gyllenhaal y Dustin Hoffman

De los días de relax de la cantante a una alfombra roja en República Checa

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Rita Ora se tomó unos días en Grecia para divertirse y relajarse con amigos
Rita Ora se tomó unos días en Grecia para divertirse y relajarse con amigosGrosby Group - Click News Media/The Grosby Grou
A la cantante Rita Ora se la vio muy relajada, como una diosa de vacaciones, al llegar a una cena realizada en el famoso club de playa Scorpios en Mykonos durante su lujosa escapada griega junto con un grupo de amigos
A la cantante Rita Ora se la vio muy relajada, como una diosa de vacaciones, al llegar a una cena realizada en el famoso club de playa Scorpios en Mykonos durante su lujosa escapada griega junto con un grupo de amigosClick News Media/The Grosby Grou
Desde hace varios días, los paparazzi encuentran a la cantante disfrutando del sol y el mar Egeo y sumándose a diferentes aventuras de deportes acuáticos, incluyendo paseos en paddleboard o paseando en moto acuática
Desde hace varios días, los paparazzi encuentran a la cantante disfrutando del sol y el mar Egeo y sumándose a diferentes aventuras de deportes acuáticos, incluyendo paseos en paddleboard o paseando en moto acuáticaGrosby Group - Click News Media/The Grosby Grou
En su cuenta de Instagram, Rita Ora ha compartido con sus seguidores algunas de sus instantáneas y ha asegurado: "Necesitaba un respiro para el alma: sol, bikinis y música..."
En su cuenta de Instagram, Rita Ora ha compartido con sus seguidores algunas de sus instantáneas y ha asegurado: "Necesitaba un respiro para el alma: sol, bikinis y música..."Click News Media/The Grosby Grou
Tras las declaraciones de Cara Delevingne, quien confirmó que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard luego de su mediática separación de Johnny Depp, la actriz fue vista en Madrid paseando con sus hijas
Tras las declaraciones de Cara Delevingne, quien confirmó que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard luego de su mediática separación de Johnny Depp, la actriz fue vista en Madrid paseando con sus hijasG3/The Grosby Group
¡Foto, foto, foto! De muy buen humor, Maggie Gyllenhaal se acercó a los fanáticos apostados en las vallas de contención del Festival Internacional de Cine Karlovy Vary, que se está llevando a cabo por estos días en República Checa, y les firmó autógrafos
¡Foto, foto, foto! De muy buen humor, Maggie Gyllenhaal se acercó a los fanáticos apostados en las vallas de contención del Festival Internacional de Cine Karlovy Vary, que se está llevando a cabo por estos días en República Checa, y les firmó autógrafos MICHAL CIZEK - AFP
Además la actriz Maggie Gyllenhaal recibió el Globo de Cristal que otorga el presidente del festival
Además la actriz Maggie Gyllenhaal recibió el Globo de Cristal que otorga el presidente del festivalMICHAL CIZEK - AFP
De estricto negro, Maggie Gyllenhaal se mostró muy agradecida por la distinción
De estricto negro, Maggie Gyllenhaal se mostró muy agradecida por la distinciónMICHAL CIZEK - AFP
Dustin Hoffman y su mujer, Lisa, también participaron de la ceremonia de apertura del festival de cine de la República Checa y posaron en la alfombra roja para los paparazzi
Dustin Hoffman y su mujer, Lisa, también participaron de la ceremonia de apertura del festival de cine de la República Checa y posaron en la alfombra roja para los paparazziMICHAL CIZEK - AFP
El destacado actor Hoffman además aceptó posar para las selfies que le pidieron los fanáticos del cine que se acercaron al lugar
El destacado actor Hoffman además aceptó posar para las selfies que le pidieron los fanáticos del cine que se acercaron al lugarMICHAL CIZEK - AFP
Dustin Hoffman también fue homenajeado por este festival, que cumplió 60 años
Dustin Hoffman también fue homenajeado por este festival, que cumplió 60 añosMICHAL CIZEK - AFP
Harvey Keitel, de esmoquin, fue otra de las figuras de Hollywood que dijo presente ayer en la apertura del Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary
Harvey Keitel, de esmoquin, fue otra de las figuras de Hollywood que dijo presente ayer en la apertura del Festival Internacional de Cine de Karlovy VaryMICHAL CIZEK - AFP
Ya son varios los actores y cantantes que se han dejado ver en los partidos del mundial, uno de los últimos fue Samuel L. Jackson. El actor de Matrix estuvo presente en el encuentro entre Australia y Egipto, del que salió victorioso este último y que ahora se enfrentará a la Argentina el martes próximo
Ya son varios los actores y cantantes que se han dejado ver en los partidos del mundial, uno de los últimos fue Samuel L. Jackson. El actor de Matrix estuvo presente en el encuentro entre Australia y Egipto, del que salió victorioso este último y que ahora se enfrentará a la Argentina el martes próximoJulio Cortez - AP
Samuel L. Jackson, ayer, como un fanático más en el Dallas Stadium
Samuel L. Jackson, ayer, como un fanático más en el Dallas Stadium Julio Cortez - AP
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