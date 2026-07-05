La familia del Indio Solari compartió una foto del día antes de su muerte: “Te amamos tanto”

A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia utilizó su cuenta oficial para publicar una fotografía del día anterior al fallecimiento del artista. “Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito...“, expresó el posteo que firmaron su viuda, Virginia Mones Ruiz, y el hijo que tenían en común, Bruno Solari.

En la imagen se puede ver al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con 77 años en el parque de su casa en Parque Leloir —en donde murió el 5 de junio como consecuencia de un ACV hemorrágico—, con los clásicos lentes de sol que le cubren la cara y el bastón que en el último tiempo lo ayudaba a movilizarse.

La segunda postal, que también tuvo lugar en su propia casa, con un árbol y hojas de otoño de fondo, ya se había difundido pocos días después de su muerte por su cuidador, Gastón Daus.

La segunda fotografía del Indio que compartieron en sus redes Instagram

Carlos Alberto Solari, como era su nombre completo, murió el mes pasado tras padecer Parkinson durante años, una enfermedad que —entre otras cosas— lo obligó a alejarse de los escenarios. La noticia conmocionó al país y generó una multitudinaria despedida en el Microestadio José María Gatica, ubicado dentro del Parque de los Trabajadores en la localidad de Villa Dominico, partido bonaerense de Avellaneda.

Días después, Mones Ruiz dio a conocer un mensaje en las redes sociales de parte de ella y de su hijo Bruno. En un detallado listado, brindó los nombres de todos aquellos que acompañaron a la familia a transitar el difícil momento.

“A su querida y amada banda, a nuestro querido KVK, siempre presentes. A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús, qué decirles, ustedes saben”, enumeró “Viru”, como la llamaba cariñosamente Solari. Y agregó: “A nuestros queridos vecinos del barrio que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida”.

También le dedicó unas palabras a los fanáticos del artista que generó una revolución en la música popular local con sus bandas Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. “A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, señaló, notablemente conmovida.

El emotivo mensaje de Virginia y Bruno Solari tras la muerte del Indio

“Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”, cerró el video.

Por otro lado, también le dedicó un agradecimiento a algunos personajes del arco político: “Máximo [Kirchner], Facu [Tignanelli], Joaco y Wado [de Pedro], a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”. Incluyó también a “nuestro gobernador, Axel [Kicillof]”. En el final, en un texto que decía “Especial gratitud para” y recorre la pantalla como si se tratase de créditos, aclara: ”Producción General de la Despedida/ La Cámpora".