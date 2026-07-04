Soy Luna celebra diez años de magia con un gran show de despedida en vivo

A diez años del final de Soy Luna, la emblemática serie juvenil que marcó un antes y un después en la pantalla de Disney Channel, el fenómeno internacional se resiste a quedar en el baúl de los recuerdos y prepara un reencuentro histórico que promete movilizar las fibras más íntimas de toda una generación de fanáticos. Soy Luna Tour, El Último Show desembarcará en la ciudad de Buenos Aires el próximo 9 de octubre. Si bien las precisiones respecto al estadio y la venta de entradas se revelarán en las próximas semanas, los fanáticos ya marcaron la fecha en sus calendarios.

Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli y el elenco original encabezarán una ambiciosa propuesta artística que repasa la historia del fenómeno juvenil (Foto: Soy Prensa)

La ficción giraba en torno a Luna Valente, una adolescente mexicana que amaba patinar y que debió abandonar su vida tranquila en Cancún para mudarse junto a su familia a la vibrante Buenos Aires debido a una oferta laboral que recibieron sus padres. En este nuevo destino, la joven no solo tuvo que adaptarse a un colegio de élite y a desafíos desconocidos, sino que encontró su verdadero refugio y pasión en la pista del Jam & Roller, un espacio mágico donde el patinaje artístico sobre ruedas se fusionaba con la música, las coreografías y la búsqueda constante de su propia identidad.

A lo largo de la historia, Luna construyó lazos entrañables, atravesó desamores y rivalidades, y persiguió sus sueños con una constancia que inspiró a toda una generación a nunca bajar los brazos. La química central entre Luna y Matteo, sumada al magnetismo de personajes como Simón, Ámbar y Delfina, dio vida a un universo que traspasó la pantalla y llenó estadios en múltiples giras mundiales, donde el elenco demostró que su talento era real.

Soy Luna dio vida a un universo que traspasó la pantalla y llenó estadios en múltiples giras mundiales, donde el elenco demostraba que su talento era real (Foto: Soy Prensa)

Una década después, la gala de despedida en vivo reunirá a las estrellas de la producción: Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, quienes compartirán el escenario con un gran despliegue de patinadores y bailarines profesionales. El espectáculo fue diseñado al detalle para entrelazar los grandes éxitos de los inicios con las composiciones más recientes, lo que ofrece a los fanáticos la oportunidad única de sentir estar con sus ídolos en vivo una vez más.

Soy Luna regresará a diez años de su estreno (Foto: Captura Instagram/@disneyplusla)

Lo que vuelve aún más fascinante este regreso es que el concierto de despedida no llega en el vacío, sino que funciona como el broche de oro ideal para el lanzamiento de Soy Luna: Volver a Rodar, la producción original de Disney+ que se estrenará a nivel global en la plataforma de streaming el 24 de julio.

Algunos de los comentarios que se viralizaron tras la noticia (Foto: Captura Instagram/@disneyplusla)

“Soy Luna nunca fue una etapa. Soy Luna: Volver a Rodar, estreno 24 de julio en Disney Plus”, escribieron desde la cuenta oficial de la plataforma de streaming. La noticia no tardó en revolucionar a los seguidores de la serie, quienes dejaron en cuestión de minutos su comentario. “Hemos esperado tanto que aún así estos 24 días se me van a hacer eternos”; “Jamás será solo una etapa”; “Anuncien las fechas de gira, me estoy volviendo loca” y “Por favor regresen a todos; Soy Luna no es Soy Luna sin el elenco de antes. Mi infancia creció con todos, no con algunos personajes”, fueron solo algunos de ellos.