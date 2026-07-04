La foto que compartió Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para recordar a su mamá a una semana del fatal accidente

El viernes 3 de julio se cumplió una semana de la trágica muerte de Ernestina Pais a los 54 años en San Isidro. La conductora manejaba su auto cuando pasó el cruce ferroviario, ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del tren Mitre, con la barrera baja y fue atropellada por una unidad. La autopsia determinó que sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, compatible con el fuerte impacto. Su único hijo, Benicio, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot, decidió recordarla con una emotiva foto que se tomaron juntos cuando él culminó una de las etapas más importantes de su vida.

El joven de 22 años publicó en sus historias de Instagram una foto tomada el 14 de diciembre de 2021, cuando finalizó el colegio secundario. Se lo pudo ver junto a algunos de sus compañeros en el acto de egresados y a su madre con ellos, feliz y emocionada por presenciar el cierre de una etapa tan trascendental para él. “Último día del colegio”, escribió Benicio en la publicación, junto al emoji de un corazón rojo.

El dulce recuerdo del hijo de Ernestina Pais a una semana de la muerte de la conductora (Foto: Instagram @benicioguyot)

Según reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), Benicio se habría enterado de la muerte de su madre cuando la Policía fue a su casa a notificárselo personalmente. El joven se mostró muy agradecido por los mensajes de cariño que recibió tanto de amigos como de seguidores de su madre. Unas horas después de enterarse de la peor noticia, decidió compartir un profundo y emotivo texto de despedida en sus redes sociales. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará. Tus ‘te amo’ pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día en el que no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un ‘te amo, hijo’”, escribió.

Benicio tiene 22 años y es fruto de la relación de Ernestina Pais con el fotógrafo Alejandro Guyot (Foto: Redes Sociales)

“Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud. Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos también lo eras para mí. Eras muy clara con tus ideales, deseos y metas. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances mejore”, continuó.

La conmovedora publicación de Benicio dedicada a su mamá

“Tu partida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil. Pero trae algo bueno, porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendió. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real. Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar. Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá”, concluyó, junto a una foto de ambos.