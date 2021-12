El dulce gesto de Roberto García Moritán hacia Pampita durante la final de La Academia

En el último programa de La Academia (eltrece) las lágrimas estaban a flor de piel y Carolina “Pampita” Ardohain no estuvo exenta de ellas. Sucedió justo después de una sentida dedicatoria que le hizo Ángel de Brito en la que destacó su compañerismo y su tenacidad para salir adelante pese a los obstáculos que atravesó en los últimos años. La modelo no pudo contener el llanto y su esposo, Roberto García Moritán se acercó hasta ella para consolarla.

Después de referirse al trabajo de los miembros de estrado, el conductor de Los ángeles de la mañana sorprendió a la modelo con una mención especial. “Le quiero agradecer a mis cuatro compañeros. Para mí, el mejor jurado que integré. Son muy buenas personas, entramos compañeros y nos vamos amigos, hemos disfrutado mucho el año”, expresó. Acto seguido, se dirigió especialmente a Pampita: “Me encanta que la vida te haya dado todas las revanchas que te merecés”.

Estas palabras conmovieron a la modelo, que no pudo evitar las lágrimas y solo atinó a agradecerle el gesto. Su marido, que estaba en el estudio con su hija Ana, se acercó para tratar de darle aliento y que continuara con el programa. El flamante legislador porteño también le dedicó un emotivo mensaje en Instagram luego de citar textualmente lo dicho por De Brito. “Abriste tu corazón. Tu generosidad se manifiesta en tu forma de amar la vida y being (siendo) fiel a lo que sentís”, afirmó.

Roberto García Moritán consoló a Pampita y le dedicó unas emotivas palabras

En las imágenes que compartió en la red social, el empresario gastronómico la abraza mientras ella se sujeta fuertemente a él. Después de intercambiar algunas palabras y sonrisas de complicidad, la modelo se repuso y pudo continuar con el programa. “Yo siempre voy a estar ahí para cuidarte, mi amor”, completó García Moritán en la publicación que contenía las fotos del detrás de escena.

Llegado su momento para agradecer el espacio que tuvo en el show, la conductora de Pampita Online (Net TV) reflexionó sobre lo que vivió a lo largo del ciclo y específicamente durante el 2021. “Cuántas cosas me pasaron desde que vine a ese reemplazo de Moria [Casán]. Me volví a conectar con la gente y volví a tomar las riendas de mi vida. Entré con el corazón destrozado y me voy con este corazón tan sano”, afirmó.

El empresario se acercó hasta la jurado para consolarla en medio del llanto Captura de Video

Pampita y García Moritán se casaron a finales de 2019. La pareja consolidó su amor en una ceremonia celebrada en el Palacio Sans Souci ante 130 invitados. Fruto del matrimonio, en julio de este año le dieron la bienvenida a Ana, la primera hija que tuvieron en común y que hoy por hoy los acompaña a todas partes.