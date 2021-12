La reacción de Paula Chaves al ver a su hija en una situación particular: “El fruto no cae lejos del árbol”

Paula Chaves suele compartir en sus redes sociales muchos momentos familiares y divertir a sus cuatro millones de seguidores con sus posteos. En uno que hizo recientemente la protagonista fue su hija menor, Filipa, que la “ayudó” a limpiar la casa.

Paula se emocionó al ver a la niña y le sacó una foto de espaldas, en donde se la ve sosteniendo una escoba mucho más alta que ella y la pala para levantar la basura. “El fruto no cae muy lejos del árbol”, escribió la conductora en una historia de Instagram.

La foto de Filipa Alfonso limpiando. Fuente: Instagram

A finales de noviembre en la misma red social, la modelo mostró un tatuaje que se realizó en honor a la pequeña. Con una tipografía fina y delicada se inmortalizó en el antebrazo el nombre Filipa. La niña es la menor de los tres hijos que tiene con el productor y actor Pedro Alfonso.

Paula Chaves se hizo un tatuaje en honor a Filipa (Foto: Instagram/@chavespauok)

En la misma sesión con el tatuador también pidió que le dibujaran en la piel una flor con varias ramitas y hojitas.

El otro tatuaje que se hizo Paula Chaves (Foto: Instagram/@chavespauok)

El mal momento de Paula Chaves por el accidente de su hijo Baltazar

A mediados de noviembre, la modelo y el productor se llevaron un terrible susto cuando, durante un paseo familiar, su hijo de cinco años sufrió un accidente.

El episodio quedó registrado en un video que fue publicado por Alfonso. Allí se puede ver a Paula caminar mientras lleva al niño a caballito. En un momento dado, cuando quiso hacerle una a Filipa, el varón se soltó y cayó de espaldas al pasto.

El hijo de Paula Chaves sufrió un accidente y quedó filmado

En las imágenes también se ve al productor llevar a la mascota de la familia y mirar todo lo que sucede a su alrededor casi sin poder reaccionar ni ayudar a su pareja.

Por su parte Olivia, su hija mayor, no se percata de lo que le acaba de ocurrir a su mamá y a su hermano. “Tenía que dejar esto por acá”, escribió Pedro en Instagram. Allí además bromeó: “Si lo que me toca cuidar a mi es un perro tranquilo y una niña que baila, no es mi culpa”.

Paula Chaves y Peter Alfonso se casaron en 2014 y tuvieron tres hijos Olivia, Baltazar y Filipa Instagram: @chavespauok

La publicación recibió más de 88.400 ‘Me gusta’ y cientos de comentarios, muchos de los que dejaron mensajes fueron amigos famosos de la pareja, como Mica Viciconte y Rochi Irgazábal. Afortunadamente para ellos, solo se trató de un susto que no tuvo consecuencias graves, ya que como se vio en la filmación, Baltazar se repuso rápidamente.