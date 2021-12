Fanny Mandelbaum habló de las acusaciones de maltrato contra Antonio Laje: “Se le vino la fila de dominó”

En medio de las acusaciones de maltrato que enfrenta Antonio Laje, Fanny Mandelbaum se refirió al tema con una postura contundente sobre lo que pasa detrás de cámara. Según sostuvo, cuando “saltan varias personas” se establece un precedente y no hay una “Logia Lautaro que se ocupa de tirar al bombo” a nadie.

La periodista fue entrevistada en Por si las moscas (La once diez7/Radio ciudad) donde trazó un paralelismo con lo que se vivía años atrás en la televisión y la radio y lo que se ve ahora, pero también fue enfática sobre lo que atraviesa el conductor de Buenos días América. “Hemos tenido conductores que han hecho pasar vergüenza a sus productoras delante del resto sin ninguna necesidad. El respeto hacia la otra persona tiene que estar siempre”, puntualizó.

De todas formas reconoció que no conoce personalmente a Laje y no podría opinar del tema con la autoridad correspondiente, porque sabe únicamente lo que se vio por televisión. “Dudo que si hubiera denunciado una sola persona, Laje hubiera hablado. Lo dudo, pero se le vino tipo fila de dominó”, dijo. Para Fanny, se establece un precedente cuando “hay cuatro o cinco personas que te dicen ‘me pasó esto’”. “No hay una Logia Lautaro que se ocupa de tirar al bombo a alguien, y menos a alguien que es realmente muy aceptado por al gente”, aseveró sobre lo que sucede con el conductor de América.

Fanny Mandelbaum habló de las acusaciones de maltrato contra Antonio Laje

La periodista trazó un paralelismo entre este caso y lo que sucede con situaciones que no trascienden al ámbito público. “Hay gente que es brillante en lo suyo, pero es maltratadora”, expresó. Sobre las versiones de que al conductor lo están tratando de borrar de los medios, Fanny fue tajante y pidió que este caso “no se mezcle con la política”.

En referencia a lo que pasó con Laje, aseveró que el accionar de la persona señalada tiene que ser en privado y no por medio de un micrófono ante las cámaras. “De alguna forma tiene que hacerla sentir bien y comprometerse para que no se repita. Hay que reparar, de persona a persona, porque está dolida y le costó hablar”, agregó.

El llanto de Laje tras responder las acusaciones de maltrato

Por otro lado, sostuvo que el “respeto” no se debe perder nunca y repitió algunas de las frases que se escuchaban en los estudios. “Te dicen sos una estúpida, no sabés hacer nada, andate a la… Esa película ya la vi. Esa y la otra de la cual no puedo opinar porque cada cual sabe si dice la verdad o no. Pero son películas que hemos visto y, lamentablemente, nadie hace nada porque con el tema de las mujeres entre bomberos no se pisan la manguera, porque si vas y le decís al jefe de noticias te va a decir: ‘Vos sabés cómo es’. Que a mí no me importa cómo es. No tiene derecho de gritarle a nadie, ni a un hombre ni a una mujer ni al chico que trae el café del bar”, amplió.

Además, negó que lo que se genera entre “la paciencia y la urgencia” en medio de un programa se pueda confundir con la exigencia, una mirada que se relaciona muy seguido. Por otro lado, contó que “se nota al aire cuando hay un momento incómodo entre dos personas, que no se llevan bien y más cuando son co conductores”.

Belén Ludueña, Antonio Laje, Flor Vitelli y Sofía Macaggi

De acuerdo con su perspectiva, dado que lleva más de 50 años en los medios, el machismo provocó un estancamiento en la sociedad en estos temas. “Las mujeres teníamos miedo de hablar, esto pasaba desde nuestras madres que hacían lo que el marido les decía. Viene de una educación ancestral”, amplió.

En esa línea, puntualizó que es vital que una persona se atreva a denunciar. “Cuando alguien da el primer paso, le siguen [otras]. Acá se animó Belén [Ludueña] y pasó lo mismo con un conductor de radio hace algunos años, porque una se animó y, además, lo tenía filmado, porque sino no le hubieran creído”, recordó. Por otra parte, afirmó que muchas mujeres deciden no hablar por temor a perder oportunidades laborales. “Es una realidad, que si vos abrís la boca nadie te da laburo. Además, los directores de noticias, los gerentes de los canales no son mujeres, salvo [Liliana] Parodi. ¿A quién le vas a contar? A un varón que es amigo, colega”, sostuvo.