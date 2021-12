La Academia 2021: el desconsolado llanto de Pampita Ardohain por un comentario de Ángel De Brito

Durante la última noche de ShowMatch, hubo muchos momentos atravesados por la emoción y las lágrimas. Entre las despedidas, los últimos bailes y las coreografías finales, Marcelo Tinelli procuró darle un espacio a todos los que de una u otra manera, fueron protagonistas de “La Academia”. Los jurados tuvieron la posibilidad de cerrar el 2021, y en ese marco Ángel de Brito conmovió a Carolina “Pampita” Ardohain.

El cierre de ShowMatch 2021, marca la despedida de De Brito del certamen y del canal Trece, y por ese motivo expresó: “Le quiero agradecer a mis cuatro compañeros, para mí el mejor jurado que integré. Son muy buenas personas, entramos compañeros, y nos vamos amigos, hemos disfrutado mucho el año”. Y en el cierre, el periodista concluyó: “Y en especial a Pampita, que compartimos tantos años. Me encanta que la vida te haya dado todas las revanchas que te merecés”.