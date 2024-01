escuchar

Quien haya visto Succession, difícilmente la haya podido olvidar en su encarnación de Siobhan “Shiv” Roy, la hija menor del magnate Logan y quien oscila a través de la serie entre ser su hija preferida (vaya uno a desentrañar qué significa eso con un padre así) a ser su más acérrima enemiga.

La actriz australiana Sarah Snook, de 36 años, saltó a la fama por su brillante interpretación de la menor de los Roy, rol por el que obtuvo su segundo Globo de Oro la semana pasada y por el que está nominada a un Emmy. Además, anoche se impuso en los Critics Choice Awards en la categoría Mejor actriz en serie dramática. Pero pese al magnífico momento que está viviendo en lo laboral, Snook relató en una entrevista reciente con el diario The Sunday Times los destratos que le ha tocado atravesar durante su carrera y cómo padeció la mirada invasiva sobre su cuerpo.

Snook recordó cuando, tras haber conseguido un papel actoral (no mencionó la película), el director de casting le dijo: “Realmente no te queremos porque sos una nadie, pero el director y el escritor piensan que sos buena para el rol. Entonces, lo que haremos es cambiar todo de vos para que seas vendible: blanquearemos tus dientes, oscurecemos tu pelo, te daremos un personal trainer para que puedas perder peso y te veas acorde”.

La actriz australiana contó que aceptó todo, creyendo: “Para ser exitosa, tengo que ser todo lo que no soy”. El periodista del Sunday Times dijo que Snook se llenó de furia al recordar otra anécdota: “Y luego un día en particular me comí un pedazo mínimo de una torta de chocolate”. La actriz contó que, a continuación, un productor la reprendió por haber comido la torta enfrente del elenco y del equipo y que luego un compañero intervino y la alentó a seguir comiendo.

“Mientras tanto me estaba muriendo por dentro”, rememoró. “Se infantiliza a las mujeres, no nos dejan tomar nuestras propias decisiones. ¿Por qué se nos hace eso?”, reflexionó.

Sarah Snook y Kieran Culkin se "pelean" en la alfombra roja: la química entre los actores de Succession salta a la vista en cada entrega de premios MICHAEL TRAN - AFP

Con respecto a su magistral interpretación de Shiv Roy, Snook ha dicho a la revista Harper’s Bazaar que al leer el guion de Succession por primera vez tuvo dudas sobre si debía audicionar para el rol o no, y su primer pensamiento fue: “No sé por qué estoy yendo por Shiv. No soy Shiv. ¡No sé cómo interpretar a este personaje! Es tan diferente a mí, así que pienso que me sentí intimidada”, dijo.

Con respecto a qué tal le cae su personaje, que en varias instancias de la serie muestra que, al igual que para el resto de sus hermanos, la ambición es su valor supremo y tiene pocas pulgas (o ninguna) a la hora de traicionar o pisar cabezas para conseguir lo que quiere, dijo: “Me cae bien. Me tiene que caer bien. La amo. Y he aprendido mucho de ella. Puedo juzgarla como persona, pero como actriz definitivamente la amo. Creo que no sería su amiga en la vida real”. La actriz aseguró también que la gente tiende a juzgar a Shiv con mayor dureza que a los personajes masculinos de la serie. “Por ser mujer se la juzga con estándares más altos”, afirmó.

LA NACION

Temas SuccessionHollywood