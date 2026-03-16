Estos son los 8 penthouses más impresionantes del mundo (uno fue diseñado por Rafael Viñoly)

Los personajes de éxito en la cultura popular: desde El lobo de Wall Street hasta la serie Succession, confirman su estatus al ocupar un tipo particular de propiedad: el penthouse o ático. El público sabe instintivamente que cualquiera que viva en una vivienda así debe haber alcanzado la cima. Estas personas no pertenecen a nuestro mundo y, literalmente, nos miran por encima del hombro.

Y al igual que sus ocupantes, el término ático también ha evolucionado. Hoy en día, evoca un amplio departamento en los pisos superiores de un rascacielos. Pero en el siglo XIV, sus orígenes fueron mucho más modestos: un simple cobertizo adosado a una pared existente. La palabra deriva del francés antiguo apentis, que significa apéndice.

¿Cómo gestionan los arquitectos y diseñadores el amplio espacio lateral y las largas vistas de un ático? Los penthouses bien diseñados cuentan con una ingeniosa zonificación. “Esta zonificación se puede crear mediante el mobiliario, el color, la textura, las mamparas, la función de cada habitación, etc.”, afirma Peter Martin, autor del nuevo libro Penthouse, que muestra algunas de estas propiedades contemporáneas más impresionantes del mundo. “Son símbolos de estatus, pero también santuarios personales en las alturas”. A continuación se presentan ocho ejemplos de perfección entre las nubes.

1) Ático en el 111 de la calle 57 Oeste, Nueva York

Este dúplex se encuentra en el piso 76 de la emblemática Torre Steinway, un edificio compuesto por el restaurado Steinway Hall de 1925 y un nuevo rascacielos de 435 metros.

El estudio de diseño Banda se propuso crear un interior que armonizara tanto con el histórico salón como con el imponente edificio de reciente construcción. Un elemento destacado es la bañera exenta de plata brillante que permite al usuario contemplar Central Park a través de una pared de cristal. “Sugiere glamour, decadencia e incluso exhibicionismo, sin dejar de ser de buen gusto”, afirma Martin.

El departamento cuenta con seis baños y cinco habitaciones, y una bañera plateada que es la estrella (Fuente: 111w57)

2) Residencia 113, Central Park Tower, Nueva York

Esta propiedad de cinco habitaciones y 657 metros cuadrados, diseñada por Extell, se encuentra en el edificio residencial más alto de América. En la sala de estar principal, el techo es tan alto que el piano de cola parece diminuto. En contraste, una de las habitaciones sugiere una relativa normalidad, dice Martin, “excepto que es todo menos normal, ya que está rodeada por dos lados por una increíble panorámica de Manhattan”.

Esa tensión entre la serenidad de la habitación, realzada por la suave curva del sofá, y la espectacularidad de las vistas es fascinante, “y aprovechar esa tensión es la esencia del diseño de áticos”.

El gran salón es el corazón de este espacio de gran lujo Architectural Digest / YouTube

3) One Hyde Park, Londres

Situado en Knightsbridge, el ático One Hyde Park es una de las propiedades más valiosas de la capital. “El edificio simboliza como ningún otro el vertiginoso auge inmobiliario londinense de principios del siglo XXI", afirma Martin. Distribuido en dos plantas, este departamento de 1672 m², obra de Candy & Candy, cuenta con paredes de cristal en tres de sus lados y vistas al famoso parque de la ciudad.

La joya de la corona es el salón. “Hyde Park ocupa un lugar emblemático en la mentalidad londinense, y los ventanales de doble altura con triple orientación que ofrecen vistas a la copa de los árboles son el rasgo distintivo de este espacio”, añade Martin. En cuanto al mobiliario y la decoración, de estilo sobrio, están pensados ​​para realzar, y no para competir con, las tres paredes de cristal, el cielo y esas vistas.

El triple ventanal de una de las propiedades más valiosas de la capital inglesa

4. El Bryanston, en Hyde Park, Londres

Este ático de 721,2 m², que se eleva 76 m² sobre Hyde Park, cuenta con una terraza de 130,3 m² y fue diseñado por Rafael Viñoly. Ocupa los tres últimos niveles del edificio, cada uno conectado por un ascensor privado y una majestuosa escalera de mármol.

“El elemento distintivo del ático en la sala de estar es la imponente fachada curva, con la ventana que sigue la curva sin columnas de soporte”, explica Martin. Destaca los agradables toques de estilo de los años 60, presentes en las cortinas y la altura de la ventana —inusual para un ático, ya que es ancha pero no llega hasta el techo—, la lámpara colgante y las paredes de color amarillo atardecer. “El tono realza la sensación de que esta es una habitación con atardeceres eternos”, concluye Martin.

El ático se eleva 76 m2 sobre Hyde Park

5. Ático K11 Artus, Hong Kong

Este departamento de 322 m² ofrece vistas al puerto de Victoria y a la ciudad de Hong Kong. Joyce Wang Studio aprovechó al máximo la cocina, un espacio a menudo olvidado. “Saca partido de forma brillante del carácter acogedor del diseño de un ático, con sus ventanales panorámicos que crean un contraste fascinante entre la cotidianidad de tareas como cocinar o preparar café y las extraordinarias vistas al puerto”, afirma Martin.

Tiene vistas al puerto de Victoria y a la ciudad de Hong Kong

6. 181 Fremont, Ático Grande, San Francisco

A más de 213 metros sobre la ciudad, el Grande Penthouse es considerado la residencia privada más alta de la costa oeste de Estados Unidos. Tras subir en un ascensor privado desde el vestíbulo, uno se encuentra con un elegante recibidor de estilo de mediados de siglo.

Esta es una de las cuatro suites, ubicada en una esquina, que ofrece vistas a la bahía de San Francisco desde dos lados. Sin embargo, el elemento central es el mueble esquinero de nogal con su televisor integrado. “Esta habitación proyecta la energía de un ático al sugerir que sus deslumbrantes vistas son de importancia secundaria”, dice Martin. “Al mismo tiempo, la chaise longue (sin respaldo que obstruya la vista) deja claro que esta vista sigue siendo imperdible”.

El Grande Penthouse es considerado la residencia privada más alta de la costa oeste de Estados Unidos

7. Ático en Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ubicado en la costa de Ciudad del Cabo, este departamento de 539 m² cuenta con una sala de estar panorámica que resulta espectacular sin estar recargada. “Aparte de la zona que está hundida, la ausencia de muebles es casi imperceptible en esta habitación; es un espacio que no necesita llamar la atención con la decoración, ya que su extraordinaria ubicación y arquitectura lo delatan”, afirma Martin. Para él, la diseñadora Miminat Shodeinde demuestra una audacia absoluta en el uso de la piedra, la escala y el espacio.

Tiene una sala de estar panorámica que resulta espectacular sin estar recargada

8. Residencia de exhibición, Hong Kong

Aprovechando la similitud topográfica de Hong Kong con Brasil, el estudio de diseño Joyce Wang incorporó clásicos de mediados de siglo del país sudamericano y los combinó con madera y vegetación locales. El resultado es una mayor conexión entre los interiores y la vegetación exterior.

“Es un enfoque diferente al que se utiliza en otros áticos, y funciona”, dice Martin. “Esta es una habitación que no revela todos sus secretos de inmediato. El uso que hace Joyce Wang de materiales de techo elaborados, texturas variadas y paneles de vidrio crea misterio: la atractiva sensación de que hay más por descubrir”, concluye.