El comentario despectivo de Mariana Nannis contra Melody Luz: “Nació en San Martín”

Durante la emisión de El Ejército de LAM, ciclo que se emite por el streaming de Bondi TV, Mariana Nannis apuntó contra Melody Luz, pareja de su hijo Alex Caniggia y madre de su nieta Venezia. La exmodelo hizo referencia al lugar de origen de la bailarina y remarcó que nadie elige dónde nace.

Quien dio el primer paso en este tema fue Santiago Riva Roy, que indagó en saber qué sentía Nannis por su nieta y por Luz, ya que el vínculo entre ambas nunca fue el mejor. Sin pelos en la lengua y fiel a su estilo disruptivo, la exesposa de Claudio Paul Caniggia justificó que el trato con su nuera se debía al lugar en que nació.

El comentario despectivo de Mariana Nannis sobre Melody Luz

“¿Qué sentís por tu nieta y es verdad que la discriminaste por la mamá? Melody dice que tuviste una actitud racista con ella”, consultó Riva Roy; ante la consulta, Nannis soltó: “Y, pero yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació, ¿entendés?”.

De inmediato, el periodista reaccionó con sorpresa a la respuesta de la exmodelo: “No, horrible lo que estás diciendo”. Por su parte, Nannis abrió el paraguas y resignificó su comentario: “No, vos estás hablando, yo estoy diciendo que la cigüeña tira a cada uno donde la tira, ¿entendés? O sea, ¿dónde te tiró la cigüeña?”.

Para entender a lo que se refería la entrevistada, Riva Roy le preguntó si una persona era menos por haber nacido en el partido de San Martín. “No, para mí la gente es buena o la gente es mala”, sostuvo la mediática.

Para calmar las aguas, intervino Fefe Bongiorno, que insistió en que una persona es buena o mala según sus acciones, pero la entrevistada evitó profundizar en el tema y cuestionó a los panelistas que la juzguen por un encuentro reciente con Melody.

Más allá de la intención de la exmodelo de evadir a los periodistas, Riva Roy continuó con la discusión: “Si yo escucho a una persona discriminar a alguien por su origen, a mí me bastan dos segundos, yo no sé cómo fuiste en esas 24 horas con Melody, ella relata horrores”.

Mariana Nannis habló sobre su vínculo con Melody Luz y con su hija Venezia, fruto del romance con Alex Canniggia (Foto: Instagram @melodyluz @alexcaniggia)

El panelista de El Ejército de LAM se refirió al testimonio que dio Luz un mes atrás en una entrevista televisiva, donde recordó el trato que recibió de parte de Mariana Nannis mientras estaba embarazada de Venezia. Cabe mencionar que tanto Melody como Alex Caniggia fueron echados por la exmodelo de su departamento en Puerto Madero cuando se enteró que sería abuela.

“Bueno. Entonces si sos Team Melody, llamala a Melody, no sé dónde esté viviendo, San Martín, no sé”, sentenció la exmujer de Claudio Caniggia. Acto seguido, el periodista remarcó que no tomaba partido por ninguna de las implicadas, pero eso no bastó. “Llamá a esta chica y habla con ella. No tenés nada que hablar conmigo. ¿Qué querés que te diga? Le mando un beso”, dijo y luego cortó la comunicación.