Tras la celebración de la flamante boda entre Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, Soledad Aquino, madre de la novia, compartió el emotivo momento que vivió por este importante paso en la vida de su hija. La expareja de Marcelo Tinelli reveló detalles de la ceremonia y contó cómo transitó el especial acontecimiento junto al famoso conductor y el resto de su familia.

En conversación con LAM (América), Aquino hizo mención a cómo transcurrió el día del enlace, celebrado en el exclusivo El Dok Haras, en la localidad de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Con una breve alusión a la pasión de Cande por los animales, su mamá comentó que la cantante e influencer estuvo en contacto con caballos en la finca antes del casamiento, en medio de un entorno natural privilegiado. “El campo, las flores, toda la onda campestre que nos gusta a Cande y a mí”, apuntó primero.

Después de una breve mención a los problemas de salud que la afectaron en el último tiempo, Aquino contó que en sus “charlas con Dios” pedía el deseo de no perderse el casamiento de sus hijas y comparó la “felicidad” de haberlo vivido “con el día en que ellas nacieron”.

La familia unida en uno de los momentos más felices de los últimos tiempos para el clan Tinelli Instagram

Sobre el día del festejo, precisó después: “Yo llegué al mediodía, pero me quedé a dormir. Bailé hasta el final y, cuando terminó, nos fuimos con Mica al cuarto a dormir, pero enseguida llegaron Cande y Coti y nos pusimos a comer torta y todo duró una hora más”, señaló.

La exesposa del conductor aseguró que la velada del sábado fue “preciosa” y dijo que los novios recibieron el amor de sus seres queridos. “La familia de Coti es increíble y estaban mis hermanos, mis sobrinos; lloramos todos, obvio”, compartió.

A continuación, la mamá de la novia confirmó que Marcelo Tinelli “se quebró” de la emoción. “Estaba al lado mío y no daba más. Estuvimos casi toda la ceremonia agarrados de la mano, él estaba temblando. Le di mi pañuelo de papel mojado, todo chorreado por mí. Estábamos los dos muy emocionados. Cuando empezamos a armar la familia habíamos soñado también esto, de cuando las chicas se casen. Entonces llega el momento y no caés”, sumó.

Marcelo Tinelli junto a Soledad Aquino, durante la fiesta (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Aquino destacó especialmente el momento en que vio a su hija entrar con su vestido blanco. “Casi me muero. Me senté porque me desmayaba. Se te viene todo a la cabeza, se me pasaba la historia de la vida, entró con el ‘Ave María’, igual que cuando yo me casé con su papá, y ella con la orquesta en vivo, impresionante”, agregó.

Un orgulloso Marcelo Tinelli abrazando a su hija en el día de su boda VERÓNICA RUIZ

A través de las redes sociales, Soledad también expresó su emoción al compartir una imagen del especial festejo. Con palabras de alegría y gratitud que transmitieron la inmensa felicidad que embargó a la madre de la novia en ese momento único, Aquino expresó: “¡Cómo lloré! ¡Qué emoción! ¡Y dieron el sí! ¡Gracias, Dios! Cuánta felicidad junta”.

El posteo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la familia Tinelli en esta nueva etapa que están comenzando.

El enlace matrimonial entre Cande Tinelli y Coti Sorokin no solo marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de la pareja, sino también un momento de reencuentro y celebración para toda la familia, dejando en claro que, a pesar de las adversidades que ambos atravesaron en el pasado, el amor y la unión familiar prevalecen.

La pareja enseña los anillos Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Después de la boda, Cande compartió un sentido posteo y reveló algunas postales inéditas de la mágica tarde y noche que vivió junto a su pareja, familia, amigos y mascotas. En una publicación en Instagram donde muestra algunas fotos especiales junto a su compañero, sus tiernos perritos y algunos detalles particulares de su vestido de novia, la cantante escribió un mensaje de amor en agradecimiento al intérprete de “Nada fue un error”, a quienes la acompañaron esa noche y a quienes trabajaron para que todo saliera acorde a lo planeado.

Una velada soñada para la hija del famoso conductor Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

“Anoche no fue una noche normal. Algo especial había en el aire. Se respiraba paz, amor, felicidad, y mucha emoción. Todo fue perfecto. Como tenía que ser. Lugar, familia, amigos, mis bebés de cuatro patas. Mi corazón explota de felicidad. Tuvimos una sobredosis de amor entre todos. Se sentía en el ambiente”, aseguró la influencer.

