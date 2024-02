escuchar

La cuenta regresiva se puso en marcha. Este 24 de febrero, luego de varias idas y vueltas en su relación de cuatro años, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin darán el “Sí, quero” y tendrán una fiesta a la que asistirán al menos 400 invitados. Es justamente esto lo que generó controversia, ya que entre los que figuran en la lista no se encuentra una de las personas que formó parte de la vida de la novia por casi una década por haber sido pareja de su papá, Marcelo Tinelli.

Coti y Cande Tinelli se van a casar en Buenos Aires

Cande compartió en redes sociales la invitación que recibieron sus seres queridos para asistir a su boda. Se trata de una tarjeta en blanco y negro con una serie de dibujos realizados por ella, con los que sintetizó las cuestiones importantes para la pareja: un piano, una rosa, un caballo, una copa de vino y dos perritos que representan a sus mascotas, Linda y Jesús. “Save the date 24-2-24. Lelé & Coti. RSVP”, se puede leer en la imagen.

Cande Tinelli reveló detalles de su boda (Foto Instagram @candelariatinelli)

Hay 400 personas que recibieron esta tarjeta y otros que solo la vieron por las redes, como sería el caso de Guillermina Valdes, expareja de Marcelo Tinelli y madre de Lorenzo, el hermano menor de Cande. Es que, según la información brindada por Yanina Latorre, la novia no incluyó a la modelo en la lista de invitados.

“Lamento decirles que Cande Tinelli no invitó a Guillermina Valdes al casamiento”, confirmó la panelista en su ciclo radial Yanina 107.9 (El observador radio), luego de consultarle a la joven sobre este dato que circuló en las últimas horas.

El motivo -se presume- es por la mala relación que ambas mantienen desde que Tinelli y Valdes se separaron, a finales del 2022. De hecho, a principios de 2023, Cande opinó de la ruptura y dijo que Guillermina le hacía mal a su padre. Además, reveló que ellas nunca tuvieron una relación fluida.

Lolo junto a sus padres, Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli Instagram @marcelotinelli

Este gesto de no incluirla en el festejo deja en claro que el vínculo con la modelo no pudo ser reconstruido. No ocurre lo mismo con Paula Robles, que fue pareja del conductor por casi quince años y es la madre de sus hermanos, Juana y Francisco; y también Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo, quienes sí formarán parte del festejo.

El lugar que eligieron Cande Tinelli y Coti para casarse

El festejo de casamiento de la pareja tendrá lugar en una exclusiva estancia a 82 kilómetros de Buenos Aires, a partir de las 18 de este sábado. Los detalles del evento se mantienen con gran hermetismo, salvo por lo poco que mostró Cande a través de su cuenta de Instagram. Allí, además de compartir la tarjeta de invitación, dejó ver el boceto de uno de los tres vestidos que lucirá, a cargo de Gustavo Pucheta.