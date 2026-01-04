El duro descargo de Stefanía Roitman tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

El 3 de enero del 2026, un comando especial estadounidense capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Este hecho tomó por sorpresa a muchos, ya que ocurrió durante la madrugada, y al ver la noticia mediante los comunicados de la prensa internacional, algunas personalidades se manifestaron al respecto. Una de ellas fue Stefanía Roitman, que posteó en las historias de Instagram un sentido descargo.

Stefi Roitman y Ricky Montaner (Fuente: Instagram/@stefroitman)

La modelo se pronunció tras el mensaje que Ricardo Montaner publicó previamente en sus respectivas redes sociales. A continuación, ella subió una foto de su esposo, Ricky Montaner (hijo del cantante) en la que se lo ve con el rostro cubierto por una de sus manos y el escrito: “Dios mío, aquí no hemos dormido”, a la vez que se añadieron emoticonos con la bandera de Venezuela y rostros de llanto.

El festejo de Ricky Montaner por la captura de Maduro y el reposteo de su esposa, Stefi Roitman (Fuente: Instagram/@stefroitman)

Horas después y en sintonía con la familia de su esposo, Roitman se manifestó con sus propias palabras y describió el sentir del pueblo venezolano exiliado y el que aún reside en el país.

“¿De qué hablan cuando dicen que se festeja una guerra? Nadie está festejando bombas, muerte ni destrucción. Lo que Venezuela expresa y celebra es alivio ante la posibilidad de que termine una dictadura que, desde hace más de 25 años, ya es violencia cotidiana”, empezó la modelo.

El descargo de Stefi Roitman tras la captura de Nicolás Maduro (Fuente: Instagram/@stefroitman)

“Confundir ese alivio es no entender o no querer entender la diferencia entre el dolor que nadie desea y la esperanza de que una pesadilla empiece a aflojar”, añadió y remarcó: “Hablar de soberanía cuando un pueblo no puede decidir, o de paz cuando hay violencia permanente, es mirar el conflicto desde la distancia. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo: se puede cuestionar la violencia y también reconocer que el status quo también ya es violento”.

Por último, sostuvo y afirmó: “Por eso hay personas que lloran, tienen miedo y que aun así sienten alivio. Porque cuando vivís bajo una dictadura, la peor certeza no es el cambio, es la eternidad”.

El descargo de Roitman se acopló a otros tantos de la comunidad de artistas y celebridades latinas que brindaron su respaldo público después de los bombardeos y de la captura de Maduro.

Uno de los que causó más impacto y resonó más fuerte en la Argentina, fue el de Ricardo Montaner, el primero del clan Montaner que emitió un mensaje de alegría, tranquilidad y esperanza. “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram. Asimismo, usó los hashtags “Venezuela” y “Venezuela libre”, junto al emoticono de un corazón amarillo, azul y otro rojo, en referencia a los colores de la bandera.

El mensaje de Ricardo Montaner tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela (Foto: Instagram @montaner)

Cabe recordar que la familia Montaner tiene lazos profundos con el país caribeño desde que Ricardo Montaner, nacido en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, se instalara de muy pequeño con sus padres en Maracaibo, sitio donde construyó una vida en pareja y crio a sus propios hijos.

Qué pasó en Venezuela y dónde está Nicolás Maduro

Cerca de la 1.00 a. m. (hora local) del 3 de enero, miembros de la Fuerza Delta (Delta Force) del Ejército de Estados Unidos realizaron una incursión terrestre, apoyados por una operación aérea que incluyó más de 150 aeronaves bajo el nombre de “Operación Determinación Absoluta”, sobre puntos estratégicos de Caracas y otras ciudades.

Al mismo tiempo se llevó a cabo el asalto a la residencia de Nicolás Maduro, donde fue capturado junto a su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados directamente a uno de los buques de guerra que rodeaban las costas de Venezuela y posterior a ello, este domingo 4 de enero, arribaron a Nueva York, donde serán juzgados ante un tribunal estadounidense por diferentes cargos, entre ellos conspiración narcoterrorista.