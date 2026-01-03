La reacción de Mau y Ricky Montaner tras conocerse la captura de Nicolás Maduro

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos ejecutó una ofensiva coordinada contra instalaciones militares en Venezuela, lo que determinó la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En medio de la conmoción, varios artistas venezolanos recurrieron a sus redes sociales para expresar sus sentimientos al respecto; y Mau y Ricky Montaner fueron algunos de ellos.

"Dios mio, llegó el día", sostuvo Mau Montaner (Foto: Instagram @maumontaner)

Los hijos de Ricardo Montaner compartieron la vigilia y el impacto de la noticia con sus millones de seguidores. Junto a la bandera de su país, Mau escribió: “¡Dios mío! Llegó el día". Casi en simultáneo, Ricky lanzó: “Dios mío. Aquí no hemos dormido”. Pero eso no fue todo, en el perfil de Instagram que el dúo artístico tiene en común expresaron: “No hemos pegado un ojo con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó, ¿esto es real? Venezuela".

Ricky Montaner también se expresó en su cuenta personal (Foto: Instagram @rickymontaner)

El mensaje de Mau y Ricky Montaner tras lo ocurrido en Venezuela (Foto: Instagram @mauyricky)

Los posteos de los intérpretes de “Mi mala” llegaron después de que su propio padre, Ricardo Montaner, diera el puntapié inicial a las celebraciones virtuales. El patriarca del clan, quien es una de las voces más críticas del régimen chavista desde su exilio, sacudió las redes con un mensaje cargado de ironía y alegría: “¡Qué hermosa mañana, ehhh…! #VenezuelaLibre”, escribió en su cuenta de X.

Ricardo Montaner y un irónico mensaje en X (Foto: Captura X/@montanertwiter)

Minutos más tarde, el cantautor profundizó su sentir con una oración que rápidamente se volvió viral, en la que pidió por el futuro del país que lo adoptó como hijo: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine”.

El mensaje de Ricardo Montaner tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela (Foto: Instagram @montaner)

Si bien nació en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Ricardo Montaner se mudó a la ciudad venezolana de Maracaibo junto a su familia cuando tenía solo seis años. Fue allí donde no solo impulsó su carrera hasta convertirse en un referente de la música latina, sino también donde echó raíces profundas: formó su familia y nacieron sus hijos Ricardo, Mauricio y Evaluna (fruto de su matrimonio con Marlene Rodríguez), sumándose a sus hijos mayores, Alejandro y Héctor.

Sin embargo, ese arraigo se vio truncado por la violencia. Un traumático episodio de inseguridad, que incluyó un secuestro express, marcó un antes y un después para la familia. Ante el impacto emocional, Montaner tomó la drástica decisión de mudarse a los Estados Unidos para proteger a los suyos. “Uno no se va porque quiere. Uno se va porque la vida te obliga”, reveló el cantante tiempo después sobre aquel destierro.

Otro de los artistas que alzó su voz de inmediato fue Carlos Baute. Con un video cargado de emoción en su cuenta de Instagram, el cantante celebró la noticia como un hito histórico: “Se nos hizo realidad el regalo de Navidad. Los venezolanos estamos sin dormir. ¡Al fin!”.

El mensaje de Carlos Baute luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro

Baute aprovechó el mensaje para enviar fuerza a quienes permanecen en el país y advirtió sobre la complejidad de los próximos días: “Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma”. Además de poner sus redes sociales a disposición para informar y ayudar, el artista envió una sentida promesa de acompañamiento a su gente. “Dios no abandona a la gente buena. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. ¡Les amo!”, sentenció.