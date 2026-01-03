El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras el ataque de EE.UU.
El cantante se pronunció en sus redes sociales y pidió bendiciones para el país en el que vivió durante gran parte de su vida y en el que formó su familia
- 2 minutos de lectura'
Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos atacó instalaciones civiles y militares de Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. A través de las redes sociales se hicieron eco diversas imágenes y videos en los que se pudieron ver las explosiones, las aeronaves que sobrevolaban a baja altura y las grandes columnas de humo. En medio de las repercusiones, quien se pronunció al respecto fue Ricardo Montaner. Aunque el cantante nació en la Argentina, Venezuela fue el país que eligió para establecerse y formar su familia.
“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, escribió en una historia de Instagram. Asimismo, usó los hashtags “Venezuela” y “Venezuela libre”, junto a un corazón amarillo, azul y otro rojo, en referencia a los colores de la bandera.
Si bien nació en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Ricardo Montaner se mudó a la ciudad venezolana de Maracaibo, junto a su familia cuando tenía seis años. Allí comenzó a impulsar su carrera musical y se convirtió en uno de los referentes de la música latina. Asimismo, también se estableció en lo personal y formó su propia familia. Fruto de su primer matrimonio con Ana Rosa Vaz Pönicke fue padre de Alejandro y Héctor y con su segunda esposa, Marlene Rodríguez, le dio la bienvenida a Ricardo, Mauricio y Evaluna.
Aunque estableció la vida familiar en Venezuela, en 1998 se produjo un punto de quiebre en su vínculo con el país. El cantante fue víctima de un secuestro exprés en Caracas que si bien fue breve generó un profundo impacto a nivel emocional. Esto lo llevó a tomar la decisión de mudarse a los Estados Unidos en pos de priorizar su seguridad y la de los suyos. “Uno no se va porque quiere. Uno se va porque la vida te obliga”, expresó en una entrevista. Aunque nunca perdió el contacto con Venezuela, no volvió a vivir allí.
Noticia en desarrollo...
Otras noticias de Celebridades
Tragedias. Amó con el corazón pero la vida le pegó duro: las dos muertes que marcaron para siempre a Pierce Brosnan
Cuento de hadas. Fueron pareja en la mejor serie del mundo y el amor traspasó la pantalla: hoy tienen dos hijos y más de una década juntos
Polémica. Juana Repetto rompió el silencio y contó por qué no fue al casamiento de su hermano
- 1
Cómo será la operación que le realizarán a la cantante Pink: “En 2026 dejo atrás todo mi dolor”
- 2
En fotos: de Zaira Nara a los besos a China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, así recibieron los famosos el año
- 3
La empleada: una previsible adaptación, que no remonta ni con nombres fuertes en su elenco
- 4
Enero en Netflix: cuáles son los estrenos del mes que no hay que dejar pasar