El mensaje de Ricardo Montaner al pueblo venezolano tras el ataque de EE.UU.

El cantante se pronunció en sus redes sociales y pidió bendiciones para el país en el que vivió durante gran parte de su vida y en el que formó su familia

Ricardo Montaner compartió un profundo mensaje tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela
Ricardo Montaner compartió un profundo mensaje tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela Archivo

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos atacó instalaciones civiles y militares de Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. A través de las redes sociales se hicieron eco diversas imágenes y videos en los que se pudieron ver las explosiones, las aeronaves que sobrevolaban a baja altura y las grandes columnas de humo. En medio de las repercusiones, quien se pronunció al respecto fue Ricardo Montaner. Aunque el cantante nació en la Argentina, Venezuela fue el país que eligió para establecerse y formar su familia.

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, escribió en una historia de Instagram. Asimismo, usó los hashtags “Venezuela” y “Venezuela libre”, junto a un corazón amarillo, azul y otro rojo, en referencia a los colores de la bandera.

El mensaje de Ricardo Montaner tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela (Foto: Instagram @montaner)
El mensaje de Ricardo Montaner tras el ataque de los Estados Unidos a Venezuela (Foto: Instagram @montaner)

Si bien nació en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Ricardo Montaner se mudó a la ciudad venezolana de Maracaibo, junto a su familia cuando tenía seis años. Allí comenzó a impulsar su carrera musical y se convirtió en uno de los referentes de la música latina. Asimismo, también se estableció en lo personal y formó su propia familia. Fruto de su primer matrimonio con Ana Rosa Vaz Pönicke fue padre de Alejandro y Héctor y con su segunda esposa, Marlene Rodríguez, le dio la bienvenida a Ricardo, Mauricio y Evaluna.

Ricardo Montaner nació en la Argentina, pero a los seis años se mudó a Venezuela, donde desarrolló su carrera musical y formó su propia familia
Ricardo Montaner nació en la Argentina, pero a los seis años se mudó a Venezuela, donde desarrolló su carrera musical y formó su propia familiaInstagram: @montaner

Aunque estableció la vida familiar en Venezuela, en 1998 se produjo un punto de quiebre en su vínculo con el país. El cantante fue víctima de un secuestro exprés en Caracas que si bien fue breve generó un profundo impacto a nivel emocional. Esto lo llevó a tomar la decisión de mudarse a los Estados Unidos en pos de priorizar su seguridad y la de los suyos. “Uno no se va porque quiere. Uno se va porque la vida te obliga”, expresó en una entrevista. Aunque nunca perdió el contacto con Venezuela, no volvió a vivir allí.

Noticia en desarrollo...

