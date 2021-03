El duro editorial de Jony Viale: “En la Argentina mentir es gratis”

En su editorial de este viernes en +Realidad, Jonatan Viale hizo un repaso con todo lo sucedido desde que se estableció la cuarentena obligatoria por el coronavirus hace un año, pasando por el escándalo de las vacunas VIP, hasta el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la falta de dosis en el país.

“No hay vacunas, no hay testeos, no hay rastreos, hay cuarentena. En ningún país del mundo, ni siquiera los más autoritarios, tuvieron una cuarentena tan larga y estricta. Ni siquiera China, epicentro del coronavirus, ni siquiera Venezuela, una dictadura. Ni Cuba o Irán”, dijo e inquirió en cómo se hacía para que creerle al Presidente que en diciembre pasado había asegurado que para esas fecha ya habría 10 millones de argentinos vacunados.

“Hay muchas mentiras, falacias sin ningún costo. Mentir es gratis en la Argentina; nos mienten todo el tiempo y no pasa nada; nos dijeron que el virus nunca iba a llegar, que el dengue era más preocupante. Nos dijeron que estábamos dominando al virus; que el pico era en mayo”, sostuvo.

El Editorial de Jonatan Viale en LN+: "Charlatanes"

“Tenemos a un Presidente dominado por el virus, por la cuarentena y la vicepresidenta”, afirmó. “Perón tenía razón, el 2000 nos encontró dominados. Y como si fuera poco, tuvimos a un Presidente que habló livianamente de la pobreza, que prefería tener 10% más de pobres y no 100.00 muertos”, recordó.

“Argentina se ha convertido en un señor que se queja tirado en el sillón de su casa esperando que lo ayuden, sin hacer absolutamente nada”, apuntó

El periodista también criticó la eficiencia del Estado, con un Ministerio de Educación que propicia cerrar las escuelas, un Ministerio de Salud que no sabe comprar vacunas, un Ministerio de Acción Social que no sabe comprar fideos y una Secretaría de Comercio que no sabe bajar la inflación. “¿Para qué dejamos el 50% de nuestro sueldo en impuestos? Para que el Estado nos cuide, pero el Presidente nos avisa por cadena nacional que está llegando el otoño”, concluyó.

LA NACION