A los 40 años, encontró a su padre biológico y descubrió que es heredero de una gigante fortuna

Un británico llamado Simon Edwards, que siempre vivió con su familia adoptiva, descubrió que su padre biológico es una reconocida figura del mundo del deporte con un abultado patrimonio. El hombre de 40 años se enteró, en los últimos días, de que es hijo del legendario comentarista de boxeo estadounidense Bob Sheridan, que no tiene otros descendientes a quienes dejarle su fortuna de casi 300 millones de dólares.

Edwards lleva una vida tranquila. Trabaja como entrenador de fútbol y vive con sus padres en Hertfordshire, Inglaterra. Según pudo saber recientemente, su madre biológica Rosemary, fallecida en 1985, tuvo un breve vínculo con Sheridan. Tras encontrar a su padre, Edwards comenzó a reconstruir la relación y ahora los dos hombres conversan a diario por teléfono, mientras planean su primer encuentro presencial en Las Vegas, donde vive el famoso comentarista. En los próximos días, irá a visitarlo a la costa oeste de Estados Unidos para pasar algunos días juntos en su mansión de 200 millones de dólares.

“La primera vez que hablé con él supe que era mi chico”, dijo Sheridan a The Sun. “Suena como yo, habla igual que yo. Fue una gran bendición, no puedo esperar para conocerlo y llevarlo a conocer a la familia de mi hermano en Boston. Es una inspiración en la vida para mí. Se llevaron a mi esposa y el mismo día me entregaron a mi hijo perdido. No tenía idea de que este chico existía”, manifestó.

Sheridan cubrió más de 10.000 combates de boxeo, incluidas 100 peleas por el título de peso pesado. Entre ellos se incluyen The Rumble in the Jungle y The Thrilla in Manila, en las que Muhammad Ali derrotó a George Foreman y Joe Frazier respectivamente. También comentó la famosa Bite Fight entre Mike Tyson y Evander Holyfield. Por todo eso, el comentarista fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 2004.

El británico Simon Edwards descubrió que su padre biológico es el popular comentarista de boxeo Bob Sheridan

Simon, por su lado, nació en Newham, al este de Londres. Siendo un bebé fue entregado a una organización benéfica católica. “Mis padres adoptivos son de origen irlandés y de Liverpool, y yo crecí en Hitchin”, dijo Edwards a Hitchin Comet. “Realmente no había pensado en ponerme en contacto con mis padres biológicos. Hice un viaje a Galway en 2019, y fue a través de una agencia de genealogía que rastreé a algunos familiares”, agregó. Después, explicó: “Mi madre biológica falleció en 1985, tenía nueve hermanas y un hermano, una gran familia allá afuera, y me informaron. Fue un viaje encantador, realmente me aceptaron como parte de la familia”.

Según contó Edwards, en ese momento se contactó por correo electrónico con su padre biológico. A partir de ahí, el comentarista le pidió su número y comenzaron a hablar por teléfono todos los días. “Para otras personas debe parecer increíble que esta persona famosa sea mi papá, pero para mí es genial saber quién es y estar en contacto con él”, sostuvo. “Todo es muy emocionante, pero estoy tratando de tomarlo con calma. Mi mamá y mi papá [por sus padres adoptivos] están muy sorprendidos; siempre dijeron que si quería encontrarlos me apoyarían’'.

