El duro mensaje de Jorge de Juan tras anunciar que tiene cáncer de páncreas: “No sé cuánto tiempo me queda”

El mundo del espectáculo español recibió una noticia que generó una profunda preocupación entre sus seguidores y colegas. El reconocido actor Jorge de Juan, de 65 años, anunció públicamente que padece cáncer de páncreas, una enfermedad que, según explicó, se encuentra en una fase avanzada y no puede ser operada. A través de un conmovedor mensaje que compartió en su cuenta de Instagram, el intérprete decidió hablar abiertamente sobre su estado de salud, luego de varios meses de malestares y ante la circulación de distintas versiones sobre su situación personal.

Nacido el 6 de junio de 1961 en Cartagena, España, Jorge de Juan construyó una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. A lo largo de su carrera participó en más de 20 obras teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, entre los que se destacan películas como Abre los ojos, Silencio en la nieve y Las bicicletas son para el verano. También formó parte de series como Asuntos internos y desarrolló una importante carrera como director y productor teatral. En 2014 se instaló en Londres, donde permaneció cerca de once años, hasta que a finales de 2025 regresó a España para participar en El Abismo.

El conmovedor mensaje de Jorge de Juan tras anunciar que tiene cáncer

Jorge de Juan anunció a través de sus redes sociales que padece cáncer de páncreas (Foto: Instagram @jorge.dejuan)

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el actor explicó que, si bien no acostumbra compartir detalles de su vida privada, decidió hacer una excepción para contar personalmente qué le está sucediendo. Según señaló, durante los últimos días había recibido numerosas consultas de amigos y conocidos, al mismo tiempo que comenzaron a circular versiones que no reflejaban su verdadera situación. “No me gusta hablar de mí en redes sociales. Pero hay amigos y amigas por ahí preguntando y algunos diciendo cosas que no son ciertas”, comenzó escribiendo. Acto seguido, reveló que llevaba varios meses atravesando problemas digestivos y abdominales que finalmente derivaron en un diagnóstico de cáncer de páncreas en estadio IV, una fase avanzada de la enfermedad en la que, según explicó, el tumor ya no puede ser intervenido quirúrgicamente.

El actor español de 65 años compartió un conmovedor comunicado sobre su delicado estado de salud (Foto: Instagram @jorge.dejuan)

En ese sentido, el intérprete detalló cuáles son las posibilidades que enfrenta a partir de ahora y reconoció que el panorama es complejo. “Solo cabe intentar frenar su expansión y esperar que la ciencia encuentre una solución o, por qué no, que se produzca un milagro”, expresó. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su diagnóstico, dejó en claro que mantiene la esperanza y que está dispuesto a afrontar esta etapa con fortaleza. “Como creyente que soy, tengo fe en que voy a sanar si la ciencia no encuentra una respuesta. No sé cuánto tiempo me queda. Espero que mucho. Por mí no va a quedar”, manifestó en uno de los fragmentos más conmovedores de su comunicado.

Lejos de finalizar su mensaje con tristeza, Jorge de Juan también aprovechó la oportunidad para agradecer el cariño de quienes lo acompañan y destacó la importancia que tendrá ese apoyo durante los próximos meses. “Estoy seguro de que vuestro apoyo, vuestros mensajes, vuestras velas y, sobre todo, vuestro cariño me darán fuerzas para afrontar esta nueva aventura que he emprendido con una sonrisa como mejor arma para vivirla”, sostuvo.

Los mensajes de apoyo en las redes

Como era de esperarse, la publicación generó una fuerte repercusión en las redes sociales y rápidamente se llenó de mensajes de cariño, apoyo y deseos de recuperación. Entre las personalidades que se pronunciaron estuvieron Maribel Verdú, Alba Rico Navarro y Laia Manzanares.

Sus seres queridos y seguidores le dejaron mensajes de apoyo (Foto: Instagram @jorge.dejuan)

Uno de los mensajes más emotivos fue el del cantante Miguel Poveda, quien escribió: “Mi querido Jorge, te quiero y te queremos infinito. Dale duro que aquí estamos empujando contigo. Abrazo gigante. Te veo pronto”. Así, en medio de un momento particularmente difícil, el intérprete recibió numerosas muestras de afecto de colegas, amigos y seguidores que decidieron acompañarlo públicamente tras conocer su diagnóstico.