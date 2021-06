Sin tregua: Wanda Nara le iniciará acciones legales a Maxi López tras su posteo por el Día del Padre

Hace siete años que surgió el conflicto, con un divorcio mediático que los separó oficialmente ante la ley, pero la pelea entre Wanda Nara y Maxi López todavía no llegó a su fin. Mientras siguen en disputa por la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común, el futbolista reflotó los reclamos cruzados con un fuerte posteo en el Día del Padre, y la modelo decidió presentar acciones legales.

El domingo López usó su cuenta de Instagram para publicar un contundente mensaje junto a una foto con Constantino, Benedicto y Valentino: “Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo, aunque no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos; es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca”.

Maxi López hizo un llamativo posteo en el Día del Padre en contra de Wanda Nara

“Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, remató. Aunque no mencionó a su expareja la referencia indirecta fue suficiente para que Nara tomara cartas en el asunto. Según informó la periodista Laura Ubfal, la abogada Ana Rosenfeld, quien representa a la modelo, aseguró que le iniciarán acciones legales al futbolista por sus dichos.

“Por usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria. Él lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda”, explicó la letrada. Rosenfeld también aclaró que el monto de la indemnización que perciba Wanda será donado a comedores infantiles.

La abogada recordó que el 21 de mayo del año pasado López fue declarado como “deudor alimentario” por no cumplir con la cuota de sus hijos, y ratificó que seguirán firmes ante la Justicia para exigirle al jugador de fútbol que aporte la cifra que exige la ley.

LA NACION