Revelan el supuesto monto en euros que Maxi López le debe a Wanda Nara en medio del escándalo legal

Luego del contundente posteo que Maxi López hizo en el día del padre, en el que acusó a Wanda Nara de no dejarlo ver a los tres hijos que tuvieron durante su matrimonio, la empresaria decidió iniciar acciones legales. El cruce dio pie a una revisión de la ya tensa situación judicial entre Nara y López, que, según reveló Ángel de Brito en las últimas horas, incluiría una abultada deuda por cuota alimentaria que el futbolista se niega a pagar.

“Aunque no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, escribió López en una publicación de Instagram. El mensaje enfureció a Nara quien, a través de su abogada Ana Rosenfeld, anunció que llevará a su expareja a la Justicia.

El fuerte mensaje que Maxi López le dedicó a Wanda Nara en el día del padre

“Maxi tuvo cuatro abogados y el último es el doctor Melo, que es quien actualmente está representándolo y negociando con Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda desde el inicio”, contó el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece). “Entre ellos no se hablan, por eso negocian entre abogados”, completó. Luego, indicó que la raíz del conflicto estaría en la cuota alimentaria que Maxi no cumple, de acuerdo con lo comunicado por Wanda y Rosenfeld. “Hay un embargo contra Maxi López de 600 mil euros. Tiene que ver con una deuda que se fue acumulando. De hecho, en un momento, el juez le puso una multa diaria de 100 euros, porque no pagaba. Se fue acumulando y hoy la deuda llegó a 600 mil euros”, sostuvo De Brito.

Además de la enorme cifra que López le adeudaría a Nara, hay una propiedad que ambos se disputan: la casa de Santa Bárbara. “La pagaron un millón 800 mil dólares, hoy estaría tasada en un millón 200 mil dólares. Perdieron 600 lucas. Es que pasaron muchos años, está medio abandonada, seguramente hay deudas”, detalló el conductor.

Cuánto dinero le debe Maxi López a Wanda Nara, según Ángel de Brito

Por último, remarcó que la defensa de Maxi López no le hizo ninguna propuesta económica a Nara. “Wanda le pide que le deje la casa completa: parte va al embargo, que es la deuda anterior, y en parte es a futuro, por los diez años que les faltan a los chicos para ser mayores de edad”, expresó. “Lo que quiere Wanda es lo que les corresponde a sus hijos. Ana Rosenfeld le dice al otro abogado: ‘Dejame la casa completa, firmamos el acuerdo y ya tiene lo que debés de antes y lo que vas a deber a futuro’. Porque al ser el único bien embargable que tiene Maxi López, es el único seguro que tiene Wanda de que en algún momento va a cobrar”, cerró De Brito.

