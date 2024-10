La emoción de Lali con su hermana, las fake news y la “dedicatoria” a Javier Milei en su nuevo tema

Escuchar

Lali Espósito fue tendencia en los últimos días tras el lanzamiento de su nuevo tema, “Fanático”, que rápidamente se convirtió en un éxito en todas las plataformas. La canción captó la atención por las especulaciones en torno a un supuesto mensaje encubierto dirigido al presidente, Javier Milei. En medio de la polémica, la artista participó de varios programas de televisión y streaming, en los que también protagonizó un especial momento junto a su hermana.

En Patria y Familia, de Luzu TV, la cantante compartió espacio con su hermana Anita Espósito, conductora del ciclo. La charla, no solo emocionó a ambas sino también a los fans. “Efectivamente, vamos a llorar, negri”, advirtió Lali dirigiéndose a su hermana.

El momento más celebrado tuvo lugar cuando Fede Popgold, otro de los conductores del programa, les preguntó qué admiraban la una de la otra. Anita, quien también está logrando reconocimiento en los medios, se adelantó: “Lali es lo más del mundo, admiro todo de vos. ¡No puedo no llorar!”, dijo entre lágrimas. Y continuó: “Es un orgullo ser tu hermana, boluda. Estoy muy orgullosa de vos, de la persona que sos, de los ovarios que tenés y de todo lo que nos has enseñado siempre”, compartió, mientras Lali intentaba contener la emoción.

La artista, a su vez, destacó el crecimiento profesional de su hermana. “Lo mismo digo, Anita. Yo tengo todo este costado de lo público, que entiendo que algo de lo que decís, si bien lo decís como mi hermana, tiene mucho de ese condimento de lo que yo puedo hacer o cómo me defino como persona también a través de lo que hago públicamente. En tu caso es lo mismo. Siento que ahora tenés la posibilidad de mostrarle al mundo y a un montón de gente quién sos y lo que tenés para decir. Y para los que ya lo sabíamos, solo es una reconfirmación de lo capa que sos. Te admiro y te lo digo siempre en privado. Me encanta poder decirle al público que además de una capa como ya saben, sos una hermana espectacular”, aseguró Lali en referencia a esta etapa de Anita al frente del ciclo de streaming.

“No sé si está tan bueno lo que voy a decir, pero has sido una gran madre también para Pato, nuestro hermano, que le mandamos un beso. Y para mí, una hermana mayor de esas que decís: ‘Qué bueno que tengo a esta hermana en la vida’. Una mamá preciosa, te amo”, cerró Lali.

El intercambio continuó entre risas y lágrimas y culminó con un abrazo entre las hermanas, al que se sumó todo el equipo del programa. “Es una persona muy potente Lali, es un honor ser su hermana. Admiro todo de ella, todo, todo. Es lo más. Ojalá todos tuvieran una Lali en sus vidas”, valoró Anita.

La polémica generada por su nueva canción, “Fanático”

Lali también tuvo una participación en el programa Bendita, donde pudo hablar de su actual presente y explicó el contexto detrás de su nueva canción. La cantante y actriz aclaró que, con su lanzamiento, jugó con la confusión deliberadamente, generando un debate sobre la desinformación y el “hate” en las redes sociales.

“Recibí mensajes mala onda, enfrenté fake news y me gustaba mucho jugar con esto. Hay cosas que son mentiras y hay cosas que son verdad y me parecía interesante jugar con esa confusión que es tan digna de esta época. Hicimos el chiste del cartel no netamente por los libertarios sino por el hate en general”, manifestó.

Lali dio más detalles acerca de la canción. “Esto es un trabajo fino, me siento yo, con mi codirector y mi primo hermano, Lautaro Espósito; con Mauro de Tommaso, mi productor; con Pablito Cerezo y con Sony Music, que es mi casa desde hace muchos años”, dijo sobre la composición.

Además, reveló que este es solo el primer adelanto de un disco que está por salir y explicó que eligió lanzar “Fanático” en este momento por su contexto y mensaje. “Hay otras canciones, hay un disco que se está terminando, pero me parecía que era bueno que esta sea la primera canción en salir, por el contexto, porque obviamente tenía cosas para decir y no tenía ganas de decirlas fuera de la música”, señaló.

