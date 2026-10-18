El emotivo gesto del hijo de Julieta Prandi con su mamá tras la separación de Emanuel Ortega

El 12 de octubre, Julieta Prandi anunció en sus redes sociales la separación definitiva de Emanuel Ortega a casi un mes de haber pasado por el registro civil y de celebrada la boda. Después de una tormenta mediática, la modelo y conductora eligió refugiarse en uno de sus hijos, Mateo, fruto de su relación con Claudio Contardi. En sus redes sociales evidenció el gesto que tuvieron ambos para acompañarse en este momento difícil.

En Instagram, se vio que Julieta Prandi acudió con Mateo a un tatuador. Ahí, los dos se hicieron diseños especiales para sellar el amor de madre e hijo en la piel. Mientras que la modelo evitó dar a conocer qué se hizo, el joven indicó que optó por dos tatuajes particulares.

Julieta Prandi se hizo un tatuaje junto a su hijo Mateo (Fuente: Instagram/@tattoocric)

En una de las fotos se ve a Prandi en el sillón del tatuador a la vez que deja desnudo uno de sus pies, por lo que dio a entender que allí se plasmó un dibujo o una frase. Por otro lado, Mateo compartió una imagen en la que aparece sin remera; a su lado está su madre, que lo abraza. El joven se tatuó la palabra “Belleza” y sobre el hombro la fecha de nacimiento de la modelo: “20-04-1981”.

Los tatuajes que se hizo Mateo, hijo de Julieta Prandi (Fuente: Instagram/@tattoocric)

Sin más, Nico Cric, el tatuador, fue quien dio detalles de la jornada. Desde sus redes sociales indicó: “Tatuar es más que un arte… también es conectar, compartir y crear recuerdos. Muchísimas gracias, Julieta Prandi y Mateo Prandi, por confiarme esta gran responsabilidad y permitirme ser parte de esta experiencia tan especial”.

Según se pudo saber, Prandi se habría hecho el tatuaje antes de irse de vacaciones a Brasil, de acuerdo a lo que indicó en LAM (América TV) Ángel De Brito. En un principio se mantuvo todo en hermetismo hasta que la modelo decidió hablar con Pilar Smith, periodista que trabaja en el programa de espectáculos.

Julieta Prandi no mostró el tatuaje que se hizo (Fuente: Instagram/@tattoocric)

“La llamé a Julieta Prandi, me atendió y me dijo que por ahora no quiere dar notas. Que necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación”, relató Smith y explayó: “Tocó fondo y terminó de desilusionarse por este episodio que contamos. El lunes, además, se iba de luna de miel y ahora necesita irse de viaje sola. Está tranquila porque hizo todo. Todo creo que es que fue perdonando todo y dejando pasar”.

Asimismo, Smith contó que una íntima amiga de la modelo le reconoció que se la ve “triste y humillada” y que “más allá de su dolor por haber descubierto a Emanuel a días de haberse casado, lo que le duele es que digan que lo presionó para casarse”. Cabe recordar que la pareja dio el sí el 15 de septiembre, tras seis años de relación, y 27 días después anunciaron su separación.

Cabe recordar que, entre las versiones de ruptura, trascendió que Emanuel Ortega le habría sido infiel a Prandi con Mariana Marx y Josefina Lynch, a quienes recibió en Woman, su estudio de grabación. Su hermano Martín Ortega lo desmintió y aseguró que, aunque en el segundo piso tiene “una especie de dormitorio porque a veces se quedaba toda la noche” ahí, el estudio “es un lugar de trabajo, no una fiesta”.