La determinante decisión de Julieta Prandi en medio de su escandalosa separación de Emanuel Ortega

A menos de un mes de haber pasado por el Registro Civil, Julieta Prandi y Emanuel Ortega quedaron en el ojo de la tormenta luego de que ella anunciara que decidió “dar un paso al costado” porque “más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos y algunos no son negociables”. En medio de las repercusiones, de las presuntas terceras en discordia y de los comentarios de la familia del músico, trascendió que la modelo tomó una determinante decisión para alejarse del ruido mediático.

En las últimas horas, fue Ángel de Brito quien dio información sobre el presente de la modelo. “¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien que se mostraba“, le preguntó uno de sus seguidores de Instagram. Frente a esto, respondió a través de sus historias: ”Se fue a Brasil con un amigo". Si bien no dio detalles sobre si se trató de un viaje laboral o personal ni quién fue la persona que la acompañó, lo cierto es que, tras todo lo sucedido, Prandi optó por mantener distancia.

Ángel de Brito contó que Julieta Prandi viajó a Brasil tras su separación (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Tras el posteo que hizo en sus historias de Instagram el lunes 12 de octubre para anunciar la separación, la modelo se llamó al silencio. Finalmente, 48 horas después decidió hablar con Pilar Smith y contar cómo se encuentra tras este doloroso momento en su vida. “La llamé a Julieta Prandi, me atendió y me dijo que por ahora no quiere dar notas. Que necesita recuperar su paz, que está avergonzada de toda esta situación”, relató la panelista de LAM (América TV).

Julieta Prandi anunció a través de sus redes sociales su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de su casamiento (Foto: Instagram @jprandi)

“Tocó fondo y terminó de desilusionarse por este episodio que contamos. El lunes, además, se iba de luna de miel y ahora necesita irse de viaje sola. Está tranquila porque hizo todo. Todo creo que es que fue perdonando todo y dejando pasar”, explicó. Asimismo, Smith contó que una íntima amiga de la modelo le reconoció que se la ve “triste y humillada” y que “más allá de su dolor por haber descubierto a Emanuel a días de haberse casado, lo que le duele es que digan que lo presionó para casarse”. Cabe recordar que la pareja dio el sí el 15 de septiembre, tras seis años de relación, y 27 días después anunciaron su separación.

Los presuntos chats entre Emanuel Ortega y una vestuarista antes de su casamiento con Julieta Prandi

Entre las versiones de ruptura, trascendió que Emanuel Ortega le habría sido infiel a Prandi con Mariana Marx y Josefina Lynch, a quienes recibió en Woman, su estudio de grabación. Su hermano Martín Ortega lo desmintió y aseguró que, aunque en el segundo piso tiene “una especie de dormitorio porque a veces se quedaba toda la noche” ahí, el estudio “es un lugar de trabajo, no una fiesta”.

La nueva tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que habría una nueva tercera en discordia. “Me cuentan que previo al casamiento, Emanuel Ortega se habría estado hablando con una vestuarista y le habría dicho de tener un encuentro en el estudio”, sostuvo Marcia Frisciotti, alias ‘Pochi’ de Gossipeame, en la edición del viernes 16 de octubre de Puro Show (eltrece). “Más allá de eso, se ve que esta vestuarista le habría mandado todos los chats a Julieta Prandi. Eso habría sido el principal detonante de la pelea que tuvieron”, advirtió.