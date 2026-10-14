Julieta Ortega explicó por qué su hermano habló de su separación con Prandi escondido atrás de una puerta

En la tarde del pasado martes, Emanuel Ortega brindó una entrevista a SQP (América TV) en la que habló por primera vez de su separación de Julieta Prandi. Sin embargo, lo que más impactó a los televidentes fue que decidió darla detrás de la puerta de su estudio de grabación, intentando que no se le vea la cara por completo. Es por esto que comenzaron a circular todo tipo de versiones sobre su estado emocional.

Para aclarar la situación, Julieta Ortega, la hermana del músico, habló en Ángel responde (Bondi Live), el programa de streaming que conduce Ángel de Brito, y explicó a qué se debió esta peculiar aparición. “Yo no había hablado con Emanuel porque dije: ‘Pobre, debe estar re triste. Voy a bancar unos días. Que además si me están llamando a mí de todos lados, mirá él’. Pero cuando vi la nota detrás de la puerta me asusté. Lo llamé y le dije: ‘Manu, ¿qué te pasa? ¿Qué hacés detrás de la puerta?’“, recordó sobre la charla que tuvo con su hermano menor.

La entrevista de Emanuel Ortega que se volvió viral (Foto: Captura de pantalla de SQP)

“Y la respuesta fue espectacular. Me dijo: ‘No, Julieta, la nota la editaron. Yo estaba entrando, me agarraron con la puerta cerrando y no les quise cerrar la puerta’. Y él es tan correcto que debe haber pensado: ‘Ya estoy mitad adentro, no voy a salir ni les voy a cerrar la puerta. Les explico así’”, recordó entre risas la mayor de los Ortega por la extraña situación en la que fue captado su hermano.

“Y yo le dije: ‘Emanuel, quedó rarísimo. ¡No tenés que hacer eso! La próxima, salí’“, contó sobre la recomendación que le hizo para futuros encuentros con la prensa.

¿Por qué Julieta Ortega no quiso hablar en un primer momento de la separación de su hermano y Prandi?

Durante las primeras horas de la explosiva separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, todo el clan Ortega fue consultado sobre lo ocurrido. En el caso de Julieta Ortega, las cámaras la captaron justo cuando salía de su propiedad, donde se negó a dar declaraciones por respeto a su hermano.

“¿Sabes por qué no quiero parar? Porque la narrativa desde el primer momento fue ‘la hermana se mete en el matrimonio’. Lo cual es horrible porque eso es mentira. Entonces, si yo salgo a hablar del matrimonio de mi hermano por cortesía, después sale en todos los medios: ‘Rompió el silencio Julieta’. No me quiero ver en ese lugar. Es espantoso“, reflexionó con de Brito el poder de la posverdad en estos temas sensibles.

Julieta Ortega reveló cómo era su relación con Julieta Prandi

Además, aclaró que siempre mantuvo una muy buena relación con Julieta Prandi y remarcó su deseo de que puedan volver a reencontrarse como pareja si así lo desean. “Nunca me peleé con Julieta. Tuvimos muy poco vínculo. No éramos amigas, es verdad. Yo creo que la narrativa que se armó de que yo la odiaba o que yo no la quería por Anita (Ana Paula Dutil) es mentira. Soy amiga de Anita, eso es cierto. Pero nunca me peleé. Nunca tuve una discusión con ella”, aseguró.