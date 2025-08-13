Quién es Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi denunciado por abuso

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana tomó una decisión sobre la acusación de abuso sexual agravado contra Claudio Contardi, empresario gastronómico, realizada por su expareja, Julieta Prandi. Durante el mediodía de este miércoles 13 de agosto fue condenado a 19 años de prisión.

¿Quién es Claudio Contardi?

Claudio Contardi es un empresario del rubro gastronómico, cuya notoriedad pública se incrementó significativamente a partir de su relación con Julieta Prandi. La pareja contrajo matrimonio en 2011 y mantuvo una relación de una década.

Julieta Prandi y Claudio Contardi se conocieron en el año 2011

De esa unión nacieron dos hijos, Mateo y Rocco. A principios de 2019, la pareja se separó, y el divorcio se concretó legalmente en octubre del mismo año. Desde entonces, Contardi enfrenta múltiples denuncias presentadas por Prandi, que incluyen violencia familiar, económica y abuso sexual.

La acusación de Julieta Prandi a su exmarido

La acusación principal contra Contardi es por abuso sexual con acceso carnal agravado, un delito que, según la denuncia, causó un grave daño en la salud mental de la víctima. Prandi radicó la denuncia en 2021, en la que detallaba los hechos que ocurrieron entre julio de 2015 y marzo de 2018 en el domicilio conyugal que compartían en Escobar.

Juicio contra el ex de Julieta Prandi

Según el fiscal Christian Fabio, Contardi accedió carnalmente a Prandi en reiteradas ocasiones contra su voluntad. El requerimiento de elevación a juicio señala que Contardi “ejerció todo tipo de violencia física, psicológica y simbólica” sobre la modelo.

La denuncia también indica que Contardi imponía a Prandi la obligación de mantener relaciones sexuales por ser su esposa. Se estima que los abusos se repitieron al menos dos veces por semana, lo que suma un mínimo de 144 oportunidades, según la denuncia. El juez de Garantías Luciano Marino consideró que existían elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral.

Julieta Prandi sentenció que Contardi la obligaba a tener relaciones sexuales por ser su esposa

Julieta Prandi sobre su relación con Contardi

Prandi describió una relación caracterizada por un control progresivo y un maltrato sistemático. Tras la separación, la modelo relató que la convivencia final estuvo signada por “mucho maltrato psicológico”. En diversas entrevistas, detalló episodios de control extremo.

Prandi recordó un incidente en el que no pudo viajar a Uruguay por trabajo porque Contardi le escondió su billetera y su celular en el freezer. “Era una persona que me degradaba, me insultaba y me amenazaba todo el tiempo”, afirmó.

La conductora también denunció violencia económica. Prandi sostuvo que su exmarido logró que ella le firmara un poder administrativo con el cual él cobraba su sueldo y manejaba sus cuentas. “Me sacó 22 años de trabajo, todo lo que estaba en mi caja de seguridad. Me tuve que ir de mi propia casa pidiendo un préstamo al banco”, declaró Prandi.

Julieta Prandi habló de la condena a Claudio Contardi a horas de que se conozca el veredicto

El relato de la modelo incluyó hechos de violencia física. “Me agarraba del cuello, me ponía el puño en la cara y me decía que si era un hombre no me dejaba un hueso sano. Me tiraba de los pelos”, contó en una entrevista. Prandi explicó que el punto de quiebre fue advertir el impacto en sus hijos.

“Cuando vi a Mateo convertirse en Julieta, ya que tenía el mismo dolor que yo, ahí me saqué la última venda que me quedaba”, expresó. La modelo también mencionó una causa penal paralela por “cosas terribles” que le sucedieron a su hijo mayor bajo la tutela de Contardi.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.