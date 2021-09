El emotivo mensaje de Abel Pintos a sus fans luego de casarse con Mora Calabrese

Abel Pintos y su esposa Mora Calabrese están viviendo los días más felices, luego de la celebración de su esperada boda, que ocurrió el sábado pasado en la estancia Villa María en Máximo Paz, provincia de Buenos Aires. En su primer lunes como un hombre casado, el músico compartió un particular mensaje con sus seguidores de Twitter para agradecerles su apoyo y manifestar su felicidad por el casamiento con quien es su pareja desde hace más de siete años.

“¡Buenas! Con el corazón pleno de alegría les deseo una hermosa semana y les doy las gracias una vez más por el amor con el que acompañan cada paso y por el apoyo de cada día”, escribió Pintos junto a un link a su nuevo álbum El Amor en mi Vida, que según contó a la prensa compuso inspirado en su relación con Calabrese, que también es la madre de Agustín Pintos, el primogénito de Abel, y de Guillermina, de 14 años y nacida de una relación previa, con la que el músico mantiene una excelente relación.

Abel Pintos le agradeció a sus fans y les deseó una buena semana tras su boda.

Según contó Pintos, la canción homónima del disco la compuso en los momentos previos a pedirle casamiento a Calabrese: “Es un tema que escribí en esos días. Me di cuenta de que el amor me rodea de muchas maneras y que había venido a concretarse y a terminar de completar cada uno de mis días y para siempre a través de Mora y de la familia que estamos formando”.

Poco después, según relató, se le ocurrió la idea de pedirle matrimonio. “Una mañana me desperté y me di cuenta de que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio”, recordó el cantante. “Fui y compré una alianza, volví a casa y le propuse que nos casáramos, en una especie de parque. Habíamos terminado de tomar unos mates y estábamos conversando. Fue un momento especial en medio de una situación muy cotidiana. Me arrodillé y le pedí matrimonio”, señaló en aquél momento. Calabrese contó que antes de dar el sí tuvo que recomponerse por el impacto: “Fue sorpresivo. No me lo esperaba”.

La ceremonia religiosa se hizo el jueves pasado en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen de Cañuelas, y fue oficiada por el padre Marcos Cabrera, párroco de Alta Gracia y amigo íntimo del cantante, que viajó desde Córdoba para bendecir la unión de la pareja. Casi una semana antes, la pareja había dado el sí por la vía civil en Resistencia, Chaco, de donde es oriunda Calabrese, además de ser el lugar en el que se conocieron cuando ella, fan de Pintos, logró conocerlo en el camarín después de un show en la capital provincial norteña.

La fiesta soñada del casamiento

Pero todavía faltaba la mayor celebración: la fiesta que la pareja dio en la estancia Villa María para 60 invitados (una lista acotada debido a la pandemia de Covid-19), y en la que no faltaron perlas como el cantante Jairo entonando el Ave María mientras Calabrese caminaba hacia el altar bajo arañas de caireles cubiertas de cortinas blancas que hacían juego con su vestido.

Postales del día soñado de Abel Pintos y Mora Calabrese.

“Construimos 600 metros lineales de pasarela alfombrada en negro, custodiado de fanales a la altura de la rodilla. Estos senderos conectaban las 3 instancias del evento: ceremonia, recepción y carpa principal. La luz jugó un rol central en el diseño pensado en la recepción, ya que estuvo pensada en la fusión temporal de la bajada del sol con el despertar de las más de 500 velas y 800 metros lineales de lamparitas que fueron seleccionadas especialmente y ubicadas en el espacio, buscando generar lo que llamo ‘charcos de luz’, creando climas únicos en los ambientes y que para mí son una forma de generar la unión perfecta de sensaciones que nos da el comienzo de una velada inolvidable”, explicó el ambientador del evento.

La prensa no pudo acceder a la fiesta, pero sí se dispuso una carpa especial para que esperaran al flamante matrimonio, que dispuso algunos momentos para salir y contar su felicidad ante el evento: “Nos une todo lo que hemos vivido en nuestra historia que cuenta 8 años. Pasamos por distintas etapas y procesos de cada uno, con encuentros y desencuentros y, sobre todo, con una enorme claridad del deseo de compartir una vida juntos”, contó Pintos antes de que juntos le contaran a la prensa que sienten deseos de ampliar aún más su familia, con la llegada de nuevos hijos.