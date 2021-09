La secreta historia de amor de Abel Pintos y Mora Calabrese

La vida sentimental de Abel Pintos siempre fue un misterio. Más allá de su figura pública y del éxito indiscutible de sus canciones, poco se sabe sobre su día a día, sus relaciones y sus hábitos por fuera de lo musical, ya que el cantante siempre se mostró muy celoso de su intimidad; un personaje enigmático tanto para la prensa como para sus fans.

“Vivo mis experiencias y tengo mis historias, pero siempre cuidé mucho mi intimidad. Tengo una edad en la que elijo vivir todas las historias que se me presenten, pero contarlas le quita valor. El día que viva una historia de amor no lo voy a confesar a los cuatro vientos”, confesaba el artista -oriundo de Bahía Blanca- allá por 2013, exactamente dos meses después de conocer a Mora Calabrese, la mujer a la que mantuvo en secreto durante seis años y con la que acaba de contraer matrimonio por civil.

“A primera vista”

Abel Pintos siempre fue un artista bajo perfil PATRICIO PIDAL/AFV

La historia de amor de Abel Pintos y Mora Calabrese podría ser perfectamente la letra de alguna de esas canciones que el artista compone a diario. Es que de las miles de seguidoras que tiene el cantante, Mora fue la mujer que conquistó su corazón. El flechazo se dio en 2013 cuando él fue a dar un concierto a Resistencia, Chaco, y ella -que era su fan- estaba entre las primeras filas. Tras disfrutar de todo su repertorio, la chaqueña le pidió a su representante si podía conocerlo. Para su sorpresa, el manager accedió a su pedido y la llevó a su camarín para que pueda expresarle toda su admiración.

Si bien los propios protagonistas nunca dieron detalles de ese encuentro, según los testigos la química fue mutua y el artista y su fan (que por aquel entonces tenía 25 años) hicieron de todo para volver a verse. Es que las giras del músico, la distancia geográfica (ella vivía en Chaco y él en Buenos Aires) y las agendas que no lograban coincidir no ayudaban mucho para que la relación pudiera consolidarse.

Con la intención de cuidar su historia de amor, los tortolitos vivieron su romance a la distancia y en secreto. Al mostrarse siempre solo, las especulaciones en torno a la vida sentimental de Pintos eran moneda corriente, algo a lo cual el compositor hacía oídos sordos o, al menos, parecía no molestarle. Sin embargo, luego de cuatro años, el cantante comenzó a dar algunos indicios públicos de que no estaba tan solo como se pensaba, aunque sin ahondar en detalles.

La primera vez fue en junio de 2017, cuando ganó su tercer Gardel de Oro -premio que ya había obtenido en 2013 y 2014- y en su discurso sorprendió al dedicarle la estatuilla a su “leona”. Sus seguidores fueron captando estos pequeños guiños, aunque el nombre de esa mujer que había conquistado su corazón aún no había trascendido.

Meses después, el intérprete de “La llave” festejó sus 22 años de carrera con un imponente show en el Estadio de River. “Es difícil poder hablar porque la emoción es muy grande. Es un regalo maravilloso de la vida el poder estar en este momento, verlos a todos aquí, ver resumidos 22 años en un segundo”, fueron algunas de las palabras que dijo el cantante mientras su principal fan lo observaba entre la multitud.

Crédito: Instagram

La confirmación llegó dos años más tarde cuando, en septiembre de 2019, apareció la primera foto de la pareja en la tapa de una conocida revista. A raíz de esta imagen que los retrataba muy acaramelados por las calles de Punta del Este, Abel decidió blanquear su relación a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi dos millones de seguidores. “¿Vamos a jugar un rato con esto o qué? Vengan esas preguntas”, lanzó la estrella musical con ganas de hablar. “¿Es verdad que tenés novia?”, quiso saber un usuario. Lejos de mantener el misterio, Pintos por fin blanqueó su affaire: “Sí”, confirmó con un emoticón de un corazón.

Su declaración no cambió demasiado la dinámica de su relación, que luego de transcurrir durante seis años en secreto, siguió manteniéndose bajo total hermetismo. Cuando las giras del cantante se volvieron cada vez más largas y numerosas, ella comenzó a acompañarlo y dejaron de esconderse. “Hoy se los puede ver muchas veces juntos en el camarín, a los besos y enamorados”, revelaba uno de los músicos confirmando que el artista estaba enamorado.

Ella... “es la dueña”

Abel Pintos y su novia

No debe ser nada fácil enamorarse y no poder gritarlo a los cuatro vientos, sobre todo si se trata de una figura como Abel Pintos, pero Mora Calabrese lo supo manejar con muchísimo temple. En silencio, supo acompañar a su amor y pasar desapercibida en cada gira o show del artista. Es que, en definitiva, ella es tan tímida como él. Cuando comenzaron los rumores de romance, la chaqueña automáticamente puso en “modo privado” sus redes sociales para que no se difundan fotos de ella ni de su familia.

Ante semejante misterio, el público se hacía dos preguntas: “¿Quién era esta mujer a la que el músico había mantenido en secreto durante tanto tiempo?” y “¿Por qué?”. La segunda pregunta era muy fácil de responder. Quienes conocen a Abel o han seguido su carrera a lo largo de los años saben de su bajo perfil y su nula exposición en los medios. En cuanto al primer interrogante, con el correr de los días se supo que esta joven se había criado en el seno de una familia de clase media alta (su papá es arquitecto y su mamá comerciante), que era emprendedora textil (tiene una marca de indumentaria adolescente) y madre de Guillermina, una niña de 8 años por ese entonces (ahora tiene 13), fruto de una relación anterior. “La nena se lleva muy bien con Abel. ¡Es la fan número uno! Se sabe todas sus canciones”, confesaban amigos de la empresaria.

Abel Pintos mantiene una excelente relación con Guillermina, la hija de su pareja Mora Calabrese

“¡Qué suerte la mía ser parte de tu vida!”, escribió el músico hace un tiempo junto a varias imágenes en las que aparecía abrazado junto a la adolescente. “Cuando con Mora decidimos iniciar un camino de pareja, casi de inmediato le propusimos a Guillermina comenzar un camino de familia. Ella aceptó y yo entendí que debía pararme en otro lugar en la vida”, explicó quien venía de muchos años de individualismo y de repente se encontró con una familia de tres.

“Si bien en mi familia siempre se respetó eso, necesitaba limpiar los egoísmos de la individualidad. Tenía que empezar a tener una mirada y a entender las cosas como familia. Lo deseaba. Fue una decisión tomada desde el amor absoluto”, agregó convencido de este nuevo rumbo que estaba tomando en su vida.

“Piedra libre”

“¡Año nuevo, vida nueva!”, dice el refrán. Algo que Abel Pintos decidió poner en práctica durante 2020, donde levantó (solo un poco) el perfil y empezó a mostrar en redes sociales diferentes momentos de su nueva vida. Uno de ellos fue cuando para el Día de los Enamorados le dedicó un romántico posteo a su amada. “Estás enamorado porque bailás en todos los rincones, los abrazos y las caricias son el pan de cada día y las risas y sonrisas te hacen la cara tres talles más grande. ¡Salud por eso! ¡Feliz día!”, declaró en su cuenta de Instagram junto a algunas fotos que dejaban ver a su novia, algo inédito hasta entonces.

“Tan solo con ver las fotos ya me dan ganas de bailar, se los ve tan felices”; “Qué alegría que compartas tu felicidad con nosotras”; fueron algunos de los comentarios que hicieron sus fanáticas mientras otras expresaban, con humor, que tenían el corazón roto al verlo tan enamorado.

Otro de los grandes momentos en que el artista recurrió a sus redes para hablar de su vida privada fue cuando anunció que, junto a la empresaria textil, estaban esperando su primer hijo. “No nos cabe la felicidad en el cuerpo y las palabras no alcanzan para expresarla en su totalidad. Todo lo que pensamos nos resulta poco porque es demasiada grande la emoción”, escribió junto al emoji de una mujer embarazada y cerró con el nombre de una canción de Violeta Parra Sandoval, que inmortalizó Mercedes Sosa: “¡Gracias a la vida que me ha dado tanto!”.

“Tengo un nudo en la garganta, una sonrisa de un kilo y medio en el medio de la cara, un silencio en el estómago y mil imágenes en la cabeza. En el corazón, en el corazón tengo una primavera. Gracias”, fueron las palabras elegidas para dar la noticia en la red social del pajarito.

Con las emociones a flor de piel, sus prioridades cambiaron por completo y sus miedos tambié n. Tras confesar que “nunca antes se había sentido listo para ser papá”, el cantante y productor advirtió que fue recién cuando conoció a Mora que se sintió preparado. “Esperar un hijo o hija te pone todo en una nueva perspectiva. Todo eso que pensás que aprendiste se relativiza. Uno espera haber aprendido mucho para poder tomar semejante responsabilidad y a su vez partís de que vas a aprender muchísimo con esta nueva etapa”, expresó totalmente movilizado en Morfi, el programa que conduce Gerardo Rozín por la pantalla de Telefe.

Conmovido por su inminente paternidad, el compositor sintió la necesidad de plasmar sus emociones en una nueva canción para su bebé, la cual dio a conocer en septiembre bajo el título “Piedra Libre”. “Una noche soñé que jugaba a las escondidas con Agustín. Lo buscaba en los rincones de la casa, pero no lo veía. Solo lo escuchaba correr, cambiando de lugar. Siempre sabía dónde estaba, aunque no lo veía. Desperté con esa sensación y escribí parte de la canción”, le contó a LA NACION sobre cómo surgió ese tema que luego se convirtió en parte de su nuevo disco.

Si bien fue una misión imposible para los paparazzi obtener alguna foto de la pancita de Calabrese, cada tanto el futuro papá subía alguna que otra imagen a sus redes. “No te voy a pinchar con la barba, ni te voy a hacer cosquillas con el bigote. ¡Cómo te estamos esperando chiquito! Solo pienso en ti y en la libertad de abrazarte y ya no puedo esperar, a que estés aquí”, escribía, revelando la ansiedad por tener al bebé en brazos.

A principios de octubre, antes de la llegada del pequeño, la pareja tomó la decisión de mudarse a Chaco para estar más cerca de sus seres queridos. “Vivíamos en Pilar y estábamos lejos de las dos familias, no teníamos a nadie”, explicó quien es oriundo de Bahía Blanca y tampoco contaba con su círculo más íntimo cerca.

Finalmente, 22 días después, nació Agustín Pintos Calabrese. En una clínica privada de Resistencia, la ciudad en la que sus padres se vieron y enamoraron por primera vez, el recién nacido fue recibido como mucho amor y emoción. “Todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma”, posteó el flamante papá parafraseando uno de los temas de Fito Páez. Inmediatamente, la publicación explotó de amorosos comentarios y en horas superó los 400.000 likes.

Feliz con este nuevo presente sentimental, el hacedor de grandes éxitos como “Motivos”, “Sin principio ni final” y “Once mil” contó cómo la paternidad cambió su vida. “Es el milagro más grande que seguramente haya experimentado. Muchos amigos me habían dicho ‘el día que seas padre vas a ver, es algo que no te puedo explicar’ y tenían mucha razón”, confesó tras el nacimiento de su bebé.

“Es conmovedor. Tanto Guille como Agustín me enseñan, me desafían emocional, intelectual y creativamente a diario. Me enfrentan a eso, pero los desafíos siempre me han gustado mucho, así que vivo en un estímulo constante. Estoy muy a flor de piel, pero muy feliz”, le dijo a LA NACION hace apenas unos meses atrás sobre su nueva familia ensamblada.

“Aquí te espero”

Desde que nació su bebé, Abel Pintos parece haberse relajado (solo un poco) y se muestra más propenso a compartir públicamente su felicidad. De hecho, antes de que nazca el pequeño, el cantante sorprendió a la flamante mamá con una romántica propuesta, la cual fue subida a las redes sociales.

En el video publicado se lo ve de espaldas, abrazado junto a su pareja. En un momento, el cantante se aleja sutilmente de ella, se arrodilla y saca de su bolsillo un anillo de compromiso. Sorprendida, Calabrese lo mira, lleva las manos a su rostro y tras unos segundos se besan y funden en un abrazo. Una propuesta de casamiento digna de un romántico como él.

Abel Pintos le propuso casamiento a su mujer de una manera muy romántica Captura video Instagram @abel

Si bien -a partir de esta declaración- los planes de pasar por civil eran inminentes, lo que no se sabía era la fecha elegida, algo que la pareja decidió mantener en total hermetismo fiel a su estilo. De hecho, nos enteramos de esta unión cuando el hecho ya estaba consumado a través de las redes sociales del artista. “Sábado para siempre. Te amo, Mora Calabrese”, escribió el pasado 18 de septiembre junto a una serie de fotografías que retratan el emotivo momento que acababa de vivir junto a su amada.

La primera de las imágenes, un primer plano de sus manos entrelazadas, no dejaba lugar a la duda: esos anillos, distintos entre sí, eran la prueba de que acababan de casarse. Las siguientes fotos, en las que se los ve felices, celebrando el enlace, no hicieron más que confirmar la noticia. Entre los muchos comentarios que cosechó el mensaje en tan solo minutos, resaltó uno, el de su flamante esposa: “¡Para siempre! Te amo”, escribió la madre de Agustín, junto a un corazón. Otros que reaccionaron a la noticia fueron Soledad Pastorutti, Mery Granados, y la periodista Eleonora Pérez Caressi. “¡Felicidades, amigo! Amor siempre”, escribió la cantante oriunda de Arequito.

Abel Pintos se casó con Mora Calabrese el pasado 18 de septiembre en Chaco instagram.com/abelpintos

La pareja se casó por civil al mediodía en la ciudad de Resistencia y la celebración tuvo lugar en la casa de los padres de la novia, ubicada dentro del barrio privado California, a la que asistieron unas veinte personas, entre familiares y amigos muy cercanos. “Fue 100% íntimo y familiar”, afirmaron desde el entorno, descartando así la presencia de colegas y famosos del ambiente de la música.

Si bien la pareja ya está casada, la celebración más grande, aunque también íntima, tendrá lugar el próximo sábado (25 de septiembre) en la estancia Villa María, cerca de la localidad de Cañuelas, donde tiempo atrás se casaron Luisana Lopilato y Michael Bublé. Según pudo saber LA NACION, el evento en este lugar de ensueño -que cuenta con 3000 metros cuadrados, parque, una casona inglesa y una laguna artificial- está organizado para 60 personas (debido la pandemia) y comenzará a partir de las 17 con una ceremonia religiosa. Si bien no se esperan invitados famosos, sí está confirmada la presencia de Jairo para cantar el “Ave María” luego de que los novios den el sí.