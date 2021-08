Abel Pintos estalló de risa en vivo por una frase de Jey Mammon sobre Gerardo Romano

A tres meses del lanzamiento de su álbum de El amor de mi vida, Abel Pintos fue invitado al programa Los Mammones (América TV). Entrevistado por Jey Mammon, el músico habló de sus comienzos a muy temprana edad, recordó anécdotas de su vasta trayectoria y, en un momento de la charla, estalló de risa por una frase vinculada con el actor Gerardo Romano.

Luego de un emotivo video que compilaba actuaciones de Pintos con distintas figuras del folclore y la música argentina en general, el conductor le preguntó sobre su relación con Mora Calabrese. El intérprete de “La llave” recordó que están juntos hace ocho años y aseguró que le gustaría que Jairo cante el “Ave María” en su casamiento. “Ella y yo estamos muy unidos por su música”, reconoció.

Acto seguido, Mammon dio paso al segmento de preguntas denominado “Las 21 de las 21″. Usando paletas para responder “sí” o “no”, el cantante comenzó a contestar una a una de las inquietudes preparadas por la producción del programa. Fue en ese momento que Pintos se tentó y durante varios minutos no pudo seguir con la entrevista.

“Si te cruzás en la calle con un famoso al que no conocés, ¿lo saludás?”, quiso saber el conductor. Sin dudarlo, el entrevistado devolvió un “no” rotundo. Fue entonces que Mammon recordó una anécdota que él mismo vivió hace unos años con el actor Gerardo Romano.

Abel Pintos estalló de risa por una frase sobre Gerardo Romano

“Yo no sé qué hacer, me genera dudas. Te cruzás a alguien y decís: ‘¡Eh, Gerardo Romano!’”, ejemplificó, provocando la risa de Pintos durante varios minutos. El presentador, entonces, admitió que le había pasado en la vida real y agregó que cuando se topó con el actor, no lo reconoció: “‘¿Quién sos?’ me preguntó”.

El remate de la anécdota hizo que el artista se riera todavía más. Todos en el estudio, desde los panelistas, las corista y el locutor, reaccionaron de la misma manera. Finalmente, al recobrar la compostura, el segmento de preguntas y respuestas continuó normalmente.

Música en vivo y otro guiño a Gerardo Romano

Como en cada programa, Mammon invitó al entrevistado a interpretar unas canciones de su repertorio junto al piano. Así, cantaron a dúo “Como te extraño” y “Motivos”.

Sorpresivamente, la emisión de este viernes contó con la presencia de otro reconocido músico argentino: Lito Vitale. El eximio tecladista se sentó en el piano, reemplazó a Mammon y tocó “La llave”, quizás el tema más reconocido de Pintos.

Hacia el final del show, todos gritaron a modo de presentación: “Gerardo Romano, señoras y señores”. El cantante explicó la broma: “Fue solo para entendidos, para los que vieron el bloque anterior”.

