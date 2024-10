El emotivo mensaje de Arturo Puig para Selva Alemán a un mes de su muerte

Escuchar

A un mes de la muerte de Selva Alemán, una de las actrices más queridas y talentosas de la escena argentina, su esposo, Arturo Puig, la recordó con un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores en las redes sociales. La actriz murió el pasado 3 de septiembre a los 80 años tras sufrir un repentino infarto y dejó así un profundo vacío en el mundo del espectáculo y en la vida de su compañero por más de cinco décadas.

En medio del dolor por la pérdida de su esposa, el actor compartió en Instagram una foto de ambos abrazados y riendo juntos en un escenario, un reflejo del vínculo y la complicidad que los unía. Acompañando la imagen, el actor le dedicó a Selva unas emotivas palabras: “En el largo viaje, siempre el amor”. Y sumó un corazón rojo. La publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y cariño por parte de seguidores, amigos y colegas, quienes destacaron la felicidad que trasmitían como pareja y el importante legado que dejó la intérprete en la cultura.

Arturo Puig recordó a su esposa con una foto trabajando juntos en uno de sus últimos shows (Foto: Instagram @puigarturo)

“Esa cara de felicidad de Selva es lo mejor que te puede dar fuerzas para seguir, Arturo. Murió siendo feliz con vos en la vida y arriba del escenario”; y “Que Dios te dé fuerzas para seguir. Eres un gran actor y una gran persona”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación y a los que Arturo les dio Me gusta.

La historia de amor de Selva Alemán y Arturo Puig

La historia de amor entre Arturo y Selva fue una de las más emblemáticas del mundo del espectáculo argentino. Se conocieron en 1974 durante la lectura de los guiones de Fernanda, Martín y nadie más, una telenovela que no tuvo gran éxito en términos de audiencia, pero que cambió la vida de ambos para siempre. El flechazo entre ellos fue inmediato, aunque en ese momento ambos estaban en pareja. Sin embargo, la química en la ficción comenzó a mezclarse con la realidad y poco a poco el amor fue creciendo.

El inicio de su relación no estuvo exento de dificultades. Arturo, que ya tenía dos hijos pequeños, y Selva, con su vida establecida, debieron atravesar varios obstáculos para poder estar juntos. “Pasamos meses disimulando hasta que un día fuimos a tomar un café y hablamos”, recordó Puig en una entrevista a LA NACIÓN. A lo largo de los años, enfrentaron idas y vueltas, pero su relación siempre se sostuvo sobre dos pilares: el amor y el humor. “Nos divertimos mucho juntos”, contó el actor, quien se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

Arturo Puig y Selva Alemán se conocieron en el año 1974 y mantuvieron su relación durante 50 años (imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @puigarturo)

Se casaron por civil el 30 de abril del 2001, pero a diferencia de muchos otros famosos, ellos prefirieron realizar un festejo íntimo, en el que los acompañaron solo sus familiares y amigos íntimos. “No llevamos la cuenta de nada. Ni siquiera teníamos intenciones de casarnos, pero un día estábamos charlando y dijimos: por qué no nos casamos, después de tanto tiempo. Y nos casamos el día del cumpleaños de Selva, justamente para tener una referencia, porque si no tampoco lo sabíamos”, explicó conmovido Puig.

El consejo de amor de Selva Puig para las nuevas generaciones

En una de sus últimas entrevistas, Selva Alemán reveló su secreto para mantener vivo el amor después de 50 años junto a su marido. “Ahora los jóvenes se separan rápidamente. Yo creo que no se tienen paciencia. Pasa por ahí, me parece. Tanto Arturo como yo nos tenemos paciencia, y cuando uno tiene algún momento malo, nos respetamos. De todos modos, las nuestras no fueron separaciones largas. Son cosas que a veces suceden: peleas, agarras el bolso y te vas, pero enseguida nos reconciliamos. Y tampoco hubo mucho de eso. Sí, hicimos terapia de pareja y nos vino muy bien”, supo comentar en diálogo con Cortá por Lozano.

Arturo Puig y Selva Alemán

A su vez, remarcó que tampoco ni ella ni Arturo eran propensos a mantener las peleas por mucho tiempo y que jamás les ganó el orgullo. “Ninguno de los dos ha tenido ese orgullo tonto. Si me equivoqué, me equivoqué. Al principio, nos peleábamos mucho por el poder en la pareja, por ver quién tenía la verdad”, había aseverado.

