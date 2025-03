La particular publicación de la China Suárez tras descubrirse que Wanda Nara hace captura de sus fotos con Mauro Icardi

No es la primera -ni seguro será la última- que un famoso sube por error algo en sus redes sociales; y esta vez le pasó a Wanda Nara. Luego de compartir una serie de imágenes de sus hijos, el teléfono de la mediática le jugó una mala pasada y no solo dejó ver fotografías suyas subidas de tono, sino también que espió a Mauro Icardi y a María Eugenia ‘la China’ Suárez durante su estadía en Estambul.

Wanda compartió fotos con sus hijos en las redes sociales para responder a las críticas

Todo empezó cuando la rubia compartió un video de su hija Francesca mientras conducía un buggy por el barro privado donde viven. A continuación, y con intención de mostrar que estuvo todo el fin de semana con ellos, posteó una serie de capturas de pantalla de fotos del resto de sus hijos, en las que se puede ver la fecha y hora en la que fueron tomadas. A su vez, luego de recibir un sinfín de críticas, decidió hacer una aclaración con respecto al vehículo que conducía la nena: “Es un auto para niños, regulado en su velocidad y conmigo siempre”.

Sin embargo, el problema apareció después, cuando al compartir una fotografía en la que aparecían nenes con varios amigos, sentados en la mesa de la vivienda, se vio debajo un carrete de pequeñas fotografías en las que hace toples y otras que dejaron en evidencia que ‘stalkea’ con regularidad al padre de sus hijas y a su actual pareja, la China Suárez.

Wanda subió una foto de sus hijos y se le escaparon imágenes hot

Pese a que la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix) borró las instantáneas segundos después, gran parte de sus 12 millones de seguidores de Instagram ya las habían visto. Y, lo peor aún, la noticia llegó a la ex Casi Ángeles, quien no dudó en redoblar la apuesta.

Tras las fotos filtradas de Wanda Nara, la China Suárez compartió una foto de Mauro Icardi (Foto: captura Instagram/@sangrejaponesa)

A través de su perfil, en el que la siguen 7.8 millones de personas, la actriz agregó a sus stories una postal en donde se puede ver al delantero del Galatasaray disfrutar del jueves soleado en la pileta de su casa, mientras mira de frente a cámara y sonríe. Además, la protagonista de la película Linda agregó: “Me hacés muy feliz. Te amo”. Rápidamente, esto fue considerada una indirecta para Wanda, que está muy atenta a lo que hacer la feliz pareja.