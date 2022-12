El emotivo mensaje de audio de Lionel Messi que hizo quebrar en llanto a Andy Kusnetzoff y Hernán Casciari

escuchar

Lionel Messi despierta grandes pasiones alrededor del mundo, pero sobre todo en la Argentina, su tierra. Y a pesar de su ajustada agenda, el deportista se muestra atento a los sucesos que ocurren alrededor de él y la mirada ajena, que está repleta de halagos y críticas. En esta ocasión, sorprendió a Andy Kusnetzoff en vivo en su ciclo Perros de la Calle (Urbana Play) al enviarle un mensaje de audio que emocionó hasta las lágrimas al conductor.

“Te quería mandar este audio porque nos levantamos con Anto (Roccuzzo) y estábamos tomando mates. Me puse a mirar TikTok y vi la historia que contaste. La verdad que nada, buenísimo. Y me alegro que te hayas operado y que haya salido todo bien, que hayas contado lo que contaste”, se lo escucha decir al capitán argentino respecto del relato del periodista, que reveló una experiencia personal relacionada a Messi, por la cual decidió no viajar a la final del Mundial, en Qatar.

Andy rompió en llanto ante un audio de Messi (Foto archivo)

El conductor viajó para los primeros partidos de la selección nacional en el Mundial, luego regresó a la Argentina y optó por no estar presente en el último encuentro que nos otorgó la Copa del Mundo. La explicación de esto fue muy personal para Andy, que reveló que lo hizo por una “deuda” que sentía. “En un viaje místico que yo me construí, personal, que no me dijo nadie, dije: ‘Yo tengo que pagar esto. No tengo que ir a verlo a Messi a la final, tengo que pagar esto que tuve la nota con él. Estoy en el momento de hacerlo’”, reveló en vivo días atrás al contar que durante un viaje laboral en 2019 en Barcelona en el que iba a entrevistar al capitán sufrió un problema en su brazo y fue hospitalizado.

En ese entonces, desde el centro médico habló con el padre del jugador por no poder realizar la nota pautada en el lanzamiento del Messi 10 del Cirque du Soleil, motivo de su viaje. Jorge Messi coordinó para que se reagende la entrevista y finalmente sucedió. Y esa resolución fue la que determinó que tres años más tarde el conductor tomara la importante decisión.

El mensaje de Messi que emocionó a todos en vivo

En medio de una profunda emoción, se escuchó la segunda parte del audio, que fue dirigida al escritor Hernán Casciari, que horas atrás publicó un escrito dedicado al jugador, llamado “Messi y su valija”, que generó mucha emoción en el público. “Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó y fue impresionante. Nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto todo lo que cuenta. Y nada, quería mandarles un saludo a los dos, agradecerles, y decirles que lo escuchamos, nos emocionamos, nos hicieron llorar y nada, quería que lo sepan. Les mando un abrazo grande para todos. Y gracias otra vez”, expresó muy humilde el jugador, mientras Casciari lloraba desconsoladamente.

El mensaje generó en Andy y Hernán una gran emoción, que por momentos les impidió hablar y tuvieron que dejar que sus lágrimas se expresaran por ellos. Al momento que pudieron retomar el diálogo, ambos expresaron la gran sorpresa que el jugador les dio, en medio de la impresionante revolución que vive tras haber ganado el título que más esperaba. Una vez más, Messi demostró la gran humildad que tiene.

