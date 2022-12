Habló el fotógrafo que le sacó a Messi la “foto récord” y reveló varios impensados detalles

escuchar

Además de consagrarse campeón del mundo como capitán de la selección argentina en Qatar 2022 y de haber sido elegido el mejor jugador del torneo, Lionel Messi realizó otro logro increíble, pero en el terreno de las redes sociales.

Sucedió que su publicación en Instagram en la que hablaba de su felicidad tras la obtención de la copa del mundo se convirtió en el posteo que más ‘me gusta’ recibió en la historia de esa red social.

Su publicación récord abría con una imagen de él mismo, sobre los hombros de Kun Agüero, que levantaba el dorado trofeo del mundial con sus dos manos y con una sonrisa que explicaba toda su satisfacción por lo que acababa de lograr. Pues bien, el autor de esa fotografía, el británico Shaun Botterill, de la agencia Getty, contó este miércoles cuál fue la génesis de esa trascendente postal, que actualmente ilustra un posteo que ya tiene más de 70 millones y medio de “likes”.

“Es una sensación extraña, un poco surrealista”, comentó el experimentado fotógrafo en relación al momento en que retrató al astro argentino. Y luego confesó la paradoja que lo divierte en estos días: él, autor de la foto que bate récords en Instagram, no tiene redes sociales.

En su posteo récord, Lionel Messi puso varias fotos con la copa, pero eligió para abrir su publicación la de el británico Shaun Botterill Instagram: leomessi

“¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no lo puedo creer...”. Así comenzaba el posteo en su cuenta de Instagram de Leo Messi, publicado el mismo 18 de diciembre en el que la Argentina logró su tercera estrella mundialista tras derrotar a Francia en la final de la Copa del Mundo. La publicación del 10 y capitán albiceleste abría con la fotografía de Botterill.

La estampa está tomada desde abajo y en elle el jugador argentino parece elevar hasta el cielo el trofeo mundial, con la boca abierta en una sonrisa de triunfo que parece que no se va a borrar jamás, mientras mira hacia el sector de la tribuna de Lusail donde los hinchas lo alientan y veneran.

El momento de la foto

El autor de esa postal histórica contó a CNN que el domingo los fotógrafos se habían organizado en un plan para que algunos de ellos se instalaran en el lugar de la cancha a la altura de las vallas publicitarias, cerca de la tribuna que albergaba a la mayoría de los hinchas de la selección argentina.

Messi estuvo un rato con su familia tras la obtención y la entrega de la Copa y luego comenzó a caminar hacia el sector de la hinchada albiceleste. “Prácticamente puedo decir que me quedé atrapado, pero quedé atrapado en el lugar correcto”, dijo el hombre a CNN y añadió: “Creo que si la mayoría de nosotros somos honestos, debemos asumir que siempre se necesita un poco de suerte, y yo la tuve el domingo por la noche”.

“Messi estaba allí y no se movía mucho. Por ahí me empujaban, pero él estaba haciendo todas las poses con el trofeo: con una mano, con las dos -continua el fotógrafo-. No teníamos idea de lo que iba a pasar al final. Podés planificar cuándo levanta el trofeo, pero no podés planificar donde va a ir en su carrera y no sabés qué tan caótica puede ser. Yo estaba bastante cerca de él, probablemente a dos metros como máximo”.

“Es una sensación extraña, un poco surrealista: ¡Maldición! él está justo donde querés que esté, y eso no ocurre muy seguido”, aseguró Botterill, que comenzó a trabajar de reportero gráfico en la Copa del Mundo de México 1986, y añadió en qué momento pudo captar al capitán y campeón: “Incluso sus manos se levantan (con la copa), y creo que por la forma en que lo sostiene y cómo sonríe, definitivamente tiene un momento de gracia con sus hinchas”.

Más adelante, y tras haber retratado al astro rosarino en un instante de gloria que se hará eterno, el fotógrafo de Getty contó a CNN que envió su foto a la agencia y que fue su hijo mayor, que es editor y que estaba justo trabajando esa noche, quien editó esa foto y quien le envió un mensaje en el que le dijo: “Edité tu foto, papá, es una foto muy bonita”.

Entonces, Botterill confesó: “Sabía que era una foto bastante buena, pero siempre existe la preocupación de que otro fotógrafo, desde un ángulo algo diferente, haya capturado una imagen mejor, ya que los ‘pequeños márgenes’ pueden marcar una gran diferencia”.

Pero, más allá de lo que diga el fotógrafo sobre si había o no una imagen mejor a la de él, Lionel Messi escogió el retrato del británico para ilustrar su posteo. Y lo convirtió en un un récord. El pasado miércoles, el dueño de Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, confirmó que la publicación del marido de Antonela Roccuzzo había batido todas las marcas de “me gusta” de la historia de la aplicación.

El hombre récord en Instagram que no tiene redes

Pese a eso, el fotógrafo británico reveló en la entrevista que no le gusta el recorte que le hizo Messi a su foto en el Instagram. O mejor, que no era su versión favorita de la imagen, ya que la imagen tenía una vista más amplia que proporcionaba un mayor contexto y captaba mejor el afecto que estaba recibiendo el ya legendario capitán argentino.

Con 36 años de carrera encima, Botteril asegura que todavía se sigue sorprendiendo por esos momentos “surrealistas” de su profesión. “Recuerdo que en ese momento pensé: ‘¿Cómo demonios acabé donde estoy?’, porque en esas situaciones te regís por el lugar donde te empujan las masas”, dice, y añade, aún con asombro: “Cuando miro atrás no podés creer que ese tipo está adelante tuyo sobre los hombros de Sergio Agüero, levantando la Copa del Mundo y mostrándosela a sus hinchas. Tiene ese impacto, ¿no? Tiene la cara feliz, alegría, el trofeo y todo parece un poco caótico”.

En la misma charla con el mencionado medio estadounidense, el fotógrafo confiesa que no puede dimensionar lo que significa haber alcanzado un récord en las redes sociales. “Eso es lo gracioso para mí porque no estoy en Instagram, ni siquiera sabría cómo recortar una foto de Instagram”, dice.

“Para mí es hilarante el hecho de que tenés a este tipo de 55 años que no está en Instagram y que tiene dos chicos que piensan que eso es lo más gracioso del mundo. El más joven dijo: ‘Estás en 62 millones de likes, papá’. Soy de un pequeño pueblo de Northampton, así que es bastante extraño para mí”, añade Botterill.

Lionel Messi le hizo un recorte a la foto de Shaun Botterill para subirla a su Instagam y el fotógafo bitánico lamentó esta acción del rosarino Cnn

“Es un poco loco porque realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo lo supe cuando un colega me mandó un mensaje y me dijjo: ‘¿Viste cuántos ‘me gusta’ tiene fu foto?’”.

Finalmente, Botterill, que tiene decenas de fotografías icónicas en su retrato de los eventos más relevantes del universo deportivo, asevera que es una “sensación agradable” poder tomar una buena fotografía de “un gran jugador” como Messi, en un momento en el que está, literal y figurativamente, “allá arriba”.

“Todos los demás pueden decidir lo que piensan sobre la foto, pero es una muy bonita foto de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, así que eso es lo mejor para mí. Y es por eso por lo que hay que trabajar”.

