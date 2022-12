Lisandro Martínez volvió a Gualeguay y rompió en llanto al hablar de su abuelo: “Mi cable a tierra”

escuchar

Los jugadores de la selección argentina vivieron un momento único en Qatar. Al vencer a Francia, por penales, pasaron a la historia como héroes para la mayoría de la población, quienes, hoy, los esperan en cada lugar donde se criaron para recibirlos de una manera especial. Tras retornar al país y encabezar una caravana multitudinaria, el defensor Lisandro Martínez se dirigió a Gualeguay, donde nació, para agradecer todas las muestras de cariño.

Sobre un escenario que se montó especialmente para que él, el jugador del Manchester United se mostró visiblemente conmocionado por el impacto que generó su llegada a Entre Ríos y se tomó unos minutos para dar unas palabras a los presentes, donde recordó, principalmente, sus inicios y la injerencia de sus abuelos en la crianza.

“Es un orgullo enorme venir acá, me emociona mucho hablar sobre mi ciudad, la tengo presente siempre. Cada vez que puedo me vengo para acá, al barrio Molinos, donde siempre estoy, a la casa de mis abuelos, que es mi cable a tierra. Me emociona mucho al hablar de ellos”, deslizó el defensor que utilizó el dorsal número 25 en el Mundial.

Bajo un grito al unísono de “dale campeón”, el Licha continuó su relato acerca de su lugar de nacimiento: “Donde yo me inicié, en Urquiza, en Libertad. El fútbol que viví acá, del que me llevo muchos recuerdos y fue increíble. Además de la maravillosa gente también. Estoy muy feliz de poder venir acá a cerrar los festejos en mi casa. Venir acá para mí es lo más”.

Lisandro Martínez volvió a Gualeguay y rompió en llanto al hablar de su abuelo

Luego, en un diálogo con el periodista Paulo Kablan, se explayó íntegramente sobre las claves y las virtudes que tuvo la selección argentina en el país de Medio Oriente para llevarse el ansiado trofeo que se le venía negando al país hace 36 años: “Todos éramos un equipo, no solo los jugadores, sino toda la gente que se identificaba con todos nosotros. Hasta los jugadores de los otros países hablaban de una fuerza que teníamos nosotros”.

Y agregó, sobre el componente emocional que hizo relucir el equipo: “No solíamos a jugar solamente nosotros, salíamos a jugador el chico que recién arranca en el fútbol, aquella madre, padre, aquel tío o abuelo. Era salir con una fuerza extra normal. Salíamos a ganar o a ganar”.

Luego de la derrota inicial ante Arabia Saudita, la selección dirigida por Lionel Scaloni sacó a la cancha su amor propio y así lo destacó Martínez: “Uno tiene que estar predispuesto y cuando uno ve la camiseta, el escudo y tantos millones de argentinos atrás uno tiene que dejar la vida por todos ellos. Lo mínimo que podemos hacer es eso”.

Para darle un cierre a su participación, en donde agradeció en todo momento a quienes asistieron, Licha culminó con un mensaje concientizador: “Uno se pone el doble de feliz cuando ves a toda esta gente. Para nosotros sacarle una sonrisa a los argentinos es un orgullo enorme y ojalá que todo esto pueda servir para que todos podamos estar con unión, que se termine la violencia y todo lo malo. Que nos podamos abrazar más, que podamos estar todos juntos, que nos emocionemos y disfrutemos de esta maravilla”.

