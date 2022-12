“¿Qué mirás, bobo?”: Wout Weghorst volvió a hablar de Lionel Messi tras la victoria argentina en el Mundial

escuchar

La selección Argentina se consagró campeona del mundo al vencer a Francia en la final, pero en cuartos tuvo un duro rival: Países Bajos. Después del encuentro, Lionel Messi y el defensor Wout Weghorst se cruzaron en la sala de prensa y el capitán argentino le dijo “Andá para allá bobo ¿Qué mirás?”. Si bien el intercambio pareció concluir en el estadio Lusail, ayer el neerlandés volvió a referirse a los sucedido. “Al menos se aprendió mi nombre”, dijo.

En las últimas horas, ya de vuelta en su club Besiktas, jugó unos minutos en la Copa de Turquía frente al Sanliurfaspor y, al igual que en el partido contra la Argentina, ayudó a remontar el partido que terminó ganando su equipo 4-2. Al finalizar habló sobre el cruce con Lio Messi.

“Para mí, todos son iguales en un partido. Ya sea Messi u otro yo siempre lucho. Lo hice en ese partido también. Tuvimos algunos momentos con Messi durante el partido, tal vez se sorprendió por eso. Lo respeto mucho”, dijo Weghorst en comunicación con la televisión de Turquía. “Uno de los mejores de la historia. Después del partido quise mostrarle a Messi mi respeto por él, pero no fue muy claro”, dijo y sentenció: “Al menos ahora se aprendió mi nombre”, recordó.

En ese sentido, aclaró cuál fue su intención al querer saludarlo luego del partido. “Yo solo quería darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol. Pero me tiró la mano hacia el costado (rechazando el saludo) y no quiso hablar conmigo”, expresó el neerlandés. “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso fue realmente decepcionante”, finalizó.

Qué pasó tras el partido de cuartos de final

Una vez finalizado el encuentro, con las pulsaciones a mil por una definición infartante desde los doce pasos, los jugadores argentinos se desahogaron en un festejo efusivo, que incluyó varias chicanas a los jugadores contrarios, acusados de querer amedrentar a quienes iban a ejecutar los penales.

En el caso de Lionel Messi, su pica estuvo con el técnico Louis van Gaal, a quien le dedicó el festejo del gol y luego, en diálogo con el periodista Gastón Edul, trató de “bobo” a Weghorst, el cual intercambió algunas palabras con los allegados argentinos en zona de vestuario.

Tras los cruces de palabra, el lungo atacante neerlandés, que ingresó en el complemento y marcó los dos goles de su equipo, habló con TyC Sports sobre lo sucedido y dio su versión: “Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo.

Además, en diálogo con la prensa, luego de la finalización del partido, el jugador del París Saint Germain se manifestó sobre la estrategia de juego que empleó Holanda bajo la tutela del experimentado entrenador, quien, al finalizar el encuentro, dejó su cargo: “Van Gaal vende que juega bien al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos, te complican de esa manera”.

