El emotivo mensaje de Martín Bossi a Alina Moine tras la estadía en Miami

Luego de que Martín Bossi y Alina Moine viajaran juntos a Miami, Estados Unidos, y a pesar de que ambos negaran que estaban en una relación amorosa, el humorista le dedicó un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“¡Polaca de mi corazón, amiga querida, gracias por haber compartido este viaje revelador y modificador junto a mí! ¡Te abrazo!”, escribió el comediante. La publicación fue acompañada de una foto en la que se los ve a los dos posando en la playa.

Las sentidas palabras de Martín Bossi a Alina Moine Instagram @bossimartin

Por su parte, Moine respondió el posteo y quiso dejar en claro que los une la amistad: “¡¡¡Acá la amiga molesta que busca arruinarte la selfie!!! ¡¡¡Qué gorro metiste negrito querido!!! (PD: “Así, tranquis las vacaciones”).

Los rumores

Los rumores de romance entre ambos comenzaron luego de que en el programa Intrusos (América) se revelara una foto que los mostraba juntos en un restaurante de Miami. Esto despertó todo tipo de suspicacias y, por eso, la periodista deportiva decidió salir a aclarar la situación.

“¡Con Martín somos muy amigos desde hace muchos años! Estamos en Miami con más amigos de vacaciones. Tenemos una amistad a modo ‘familia del alma’. Somos ‘amigos/familia’… ¡Nada más lejos de ser pareja!”, afirmó la conductora de ESPN en diálogo con el sitio Ciudad Magazine.

También Bossi hizo declaraciones al portal Primicias Ya y negó la relación. “La realidad es que estoy solo y la relación que se construye con una mujer no tiene que ver solamente con el sexo o el amor. Se puede ser amigos. En tantos años de carrera construí hermosas relaciones como con Alina, Romina Richi y otras mujeres u hombres, que son amigos”.

A modo de broma, Bossi planteó: “La próxima vez que me llamen prefiero que me relacionen con alguien del exterior, para que mi nombre sea internacional. Por ejemplo con Penélope Cruz, me gustaría Scarlett Johansson o con Brigitte Nielsen, la exmujer de Sylvester Stallone...”.

Luego, sostuvo: “Es noventoso desmentir romances y también decir que de mi vida no hablo, yo hablo de mi vida privada. El día que esté de novio saldré con una foto y de la mano con ella en la playa y mirando el horizonte”, lanzó el comediante con el humor que lo caracteriza.

