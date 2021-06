Alina Moine y Martín Bossi respondieron a los rumores de romance tras su viaje a Miami

Este lunes, en el programa Intrusos (América) se reveló una foto que mostraba juntos a Alina Moine y Martín Bossi en un restaurante de Miami, Estados Unidos. Esto despertó todo tipo de suspicacias y, por eso, la periodista deportiva decidió salir a aclarar la situación.

“¡Con Martín somos muy amigos desde hace muchos años! Estamos en Miami con más amigos de vacaciones. Tenemos una amistad a modo ‘familia del alma’. Somos ‘amigos/familia’… ¡Nada más lejos de ser pareja!”, afirmó la conductora de ESPN en diálogo con el sitio Ciudad Magazine.

Este lunes, Rodrigo Lussich aseguró en el programa de espectáculos que estaba en condiciones de afirmar que “Alina Moine y Martín Bossi están juntos en Miami”. Mientras que su colega Adrián Pallares aclaró: “Están juntos, no es que coincidieron, que se encontraron. Vengan de a uno a desmentir si Moine y Bossi no lo están haciendo”.

Rodrigo Lussich publicó una foto que muestra a Alina Moine y Martín Bossi juntos en Miami Twitter: @rodrigolussich

La periodista reconoció la situación pero desmintió tener un romance con el humorista, que dos semanas antes había sido relacionado con Romina Richi, actual participante de La Academia de ShowMatch.

La cuenta de Instagram especializada en espectáculos (@chusmeteando1) compartió una segunda foto que muestra al cómico y la periodista juntos esperando para abordar el vuelo en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires.

La cuenta Chusmeteando compartió una foto de Martín Bossi y Alina Moine en el aeropuerto de Ezeiza Instagram:@chusmeteando1

Al parecer, tras las repercusiones Bossi y Moine se pusieron de acuerdo para hablar porque el comediante hizo declaraciones al portal Primicias Ya y también negó la relación. “La realidad es que estoy solo y la relación que se construye con una mujer no tiene que ver solamente con el sexo o el amor. Se puede ser amigos. En tantos años de carrera construí hermosas relaciones como con Alina, Romina Richi y otras mujeres u hombres, que son amigos”.

A modo de broma, Bossi planteó: “La próxima vez que me llamen prefiero que me relacionen con alguien del exterior, para que mi nombre sea internacional. Por ejemplo con Penélope Cruz, me gustaría Scarlett Johansson o con Brigitte Nielsen, la exmujer de Sylvester Stallone...”.

Luego, sostuvo: “Es noventoso desmentir romances y también decir que de mi vida no hablo, yo hablo de mi vida privada. El día que esté de novio saldré con una foto y de la mano con ella en la playa y mirando el horizonte”, lanzó el comediante con el humor que lo caracteriza.

LA NACION