TV: la propuesta indecente de Juana Viale que dejó sin palabras a Martín Bossi

El esperado regreso de La Noche de Mirtha tuvo de invitados a Matías Martin, Diego Leuco, Darío Barassi y al actor Martín Bossi, quien recibió una inesperada propuesta de Juanita Viale quien continuará frente al programa como lo hizo durante el año pasado reemplazando a su abuela Mirtha Legrand.

El programa empezó con un clip en donde se vio a Viale bailando junto a Martín Bossi. Tras esta proyección, la conductora ingresó al piso para saludar a su público. “Gracias a todo este equipo que hizo un esfuerzo que no se imaginan para que estemos acá. Estamos en una casa nueva que ya la van a ver, ya la voy a mostrar”, anticipó ansiosa mientras las cámaras develaban detalles de la nueva escenografía. “Voy a empezar de a poco. Estoy muy nerviosa, para variar. No me acostumbro a esto por suerte”.

Ya en la mesa y mientras charlaban sobre relaciones, Juanita le preguntó a Bossi hace cuánto estaba soltero: “Hace 46 años prácticamente”, bromeó el humorista. “Maravilloso”, contestó ella. “Hace cuatro o cinco años”, continuó Bossi. “Podemos estar en pareja entonces”, le retrucó la actriz quien ya confesó la especial amistad que los une. “Ya lo hablamos muchas veces el tema de formar una familia”, afirmó el artista.

“¿Tendrías un hijo conmigo?”, le preguntó Juana a Bossi quien quedó congelado ante la inesperada propuesta. “Acá tenemos un título”, agregó el periodista Matías Martin. “Yo no descarto nada”, afirmó la actriz quien ya es madre de cuatro hijos. “No soy de las que dicen ‘hasta acá llegué' o ‘es momento de tener hijos’. Bienvenidos”.

“Mirá que yo me sacó el DIU y arranco”, bromeó Bossi. “¿Qué nombre le pondríamos?”, le consultó. “Por ejemplo yo elegí Ámbar porque al papá de Ámbar, Juan, como que nos conectó la piedra, el ámbar”, contestó Juana. “Crème brûlée es un lindo nombre para nena”, propuso Bossi. “Sí, me encanta”, concluyó la conductora.

LA NACION